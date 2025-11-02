Мистерията се заплита: Отшелникът от Пирин, обявен за мъртъв преди 13 години, е пребивавал и в Гърция

Н евероятната история с открития в Пирин мъж, обявен за починал преди години се заплита още повече. Стана ясно, че той не е живял като отшелник в планината през цялото това време, а е пребивавал и в Гърция. Този нов детайл задълбочава мистерията около 13-годишното му изчезване и повдига още повече въпроси.

От парковата охрана на НП "Пирин" потвърдиха, че са обхождали същия район само преди 3-4 дни и тогава импровизираното съоръжение, описано като "палатка от найлон", не е съществувало.

Източник: pixabay

Случаят започва след рутинна проверка на парковите служители, които се натъкват на незаконния бивак. Когато обясняват на мъжа, че къмпингуването там е забранено, той реагира агресивно. Това налага намесата на полиция. Пристигналите на място униформени установяват, че той не носи лични документи.

Следващата справка разкрива шокиращата истина - лицето е било обявено за издирване преди 12-13 години, а след като не е било открито, впоследствие е обявено от съда за починало, предава NOVA .

Въпреки разкритието за престоя му в Гърция, въпросите около случая остават много повече от отговорите. Какво точно се е случило, тепърва ще се изяснява от разследващите.

Росен Баненски - директор на Национален парк "Пирин": "При пристигането на полицейските служители се установява, че лицето няма лична карта, което е наложило задържането му и отвеждането му в районното управление, където в последствие се установява, че човека е обявен за мъртъв, издаден му е смъртен акт и то отпреди доста време."

Палатката на мъжа се е намирала в район, далеч от туристическите пътеки и къщите за гости. По всяка вероятност, мъжът не е искал да бъде намерен, пише БНТ .

Росен Баненски - директор на Национален парк "Пирин": "И ние това предполагаме, в крайна сметка за 10 години човека да не бъде открит от органите на МВР, значи човека си се крие, но благодарение на парковата охрана в момента човека се знае къде е и кой е. Човек, който живее в планината като отшелник, разбира се има такъв външен вид, човека си е български гражданин, най-вероятно от Русе, който е обявен за изчезнал от семейството си."

Ирина Танчева се разхожда често в Пирин. Спомня си че преди години, когато мъжът от Русе е бил обявен за издирване, тя забелязала за кратко човек, който отговаря на описанието в същия район.

Ирина Танчева: "Един човек, който си живееше на палатка, аз него го видях само веднъж, обаче палатката му стоеше там и не беше, силно казано палатка, имаше някакъв брезент, направен така като покрив, личеше си, че някой там си обитава, защото на елхичката си беше проснал чорапите, дрехите и след това мистериозно тоя човек изчезна."

Росен Баненски - директор на Национален парк "Пирин": "Банско е район, в който туристи и посетители доста често пребивават, така че има с какво да се храни. Ние след като установим, разбира се, кой е човека, ще му бъде наложена и глоба. Човекът си е жив, предполагам, че има ред и начин да си получи лична карта, да се установи кой е и в същото време да си получи наказанието по административен ред."

А глобата за лагеруване извън обозначените места е от 500 до 5000 лева. Но преди мистериозният планинар да бъде глобен, случаят трябва да се разплете. А той със сигурност има своето логично обяснение, което ще стане ясно след като от полицията съобщят подробностите.