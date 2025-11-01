Намериха в Пирин издирван мъж, обявен за мъртъв

П роверка в Национален парк "Пирин" откри мъж, обявен за мъртъв преди години, предава "Фокус“.

На 30 октомври служители на парковата охрана към Дирекция "Национален парк Пирин“ при извършена проверка установили незаконно бивакуване на територията на парка. На място е открит и извършителят на нарушението.

При опит на служителите да извършат проверка и да поискат лични документи, необходими за съставяне на констативен протокол и акт за административно нарушение, лицето е проявило агресия. Служителите викнали полиция.

След пристигането на полицейския екип е установено, че лицето не притежава лични документи и е отведено в районното управление в Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че мъжът е бил обявен за изчезнало и впоследствие за починал, със съдебно решение.