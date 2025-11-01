България

Намериха в Пирин издирван мъж, обявен за мъртъв

Лицето е проявило агресия

1 ноември 2025, 18:07
Намериха в Пирин издирван мъж, обявен за мъртъв
Източник: iStock photos/Getty images

П роверка в Национален парк "Пирин" откри мъж, обявен за мъртъв преди години, предава "Фокус“.

На 30 октомври служители на парковата охрана към Дирекция "Национален парк Пирин“ при извършена проверка установили незаконно бивакуване на територията на парка. На място е открит и извършителят на нарушението. 

При опит на служителите да извършат проверка и да поискат лични документи, необходими за съставяне на констативен протокол и акт за административно нарушение, лицето е проявило агресия. Служителите викнали полиция.

След пристигането на полицейския екип е установено, че лицето не притежава лични документи и е отведено в районното управление в Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е станало ясно, че мъжът е бил обявен за изчезнало и впоследствие за починал, със съдебно решение. 

Източник: Фокус    
Национален парк Пирин Незаконно бивакуване Полиция
