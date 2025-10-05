България

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

Пред Мариян Станков – Мон Дьо тя разказва без страх за най-трудните, но и най-смислени моменти от живота си

5 октомври 2025, 12:06
Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив
Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник
Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"
Гора вместо вода: Нивото на река Дунав край Лом е критично ниско

Гора вместо вода: Нивото на река Дунав край Лом е критично ниско
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Нова организация на сметосъбирането в

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"
След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"
Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

В едно от най-силните издания на подкаста „Храмът на историите“, водещият Мариян Станков – Мон Дьо посрещна бившата Мис България Радостина Костадинова за един дълбоко личен, смел и неподправен разговор. Пред камерата тя свали всички маски, с които често се появяват публичните личности, и разказа без страх за най-трудните, но и най-смислени моменти от живота си — детството без обич, загубата на децата ѝ, борбата със себе си, откриването на вярата и, най-вече, пътя обратно към светлината. Това не е интервю. Това е изповед. История за болката, която не те пречупва, а ти дава сили да продължиш. И точно в нея се крие истинската стойност на публичността — да дадеш надежда на някой, който се бори в тишина.

Семейството

В едно от най-личните си признания до момента, Мис България Радостина Костадинова разкрива трудното си детство, белязано от липсата на семейна топлина и подкрепа.

„Честно казано, не си спомням една Коледа, един мой рожден ден, такъв щастлив миг на сплотено семейство у дома“, споделя тя с откровеност, която рядко чуваме от публични личности. Липсата на онези малки, но значими моменти на уют и любов, които много хора приемат за даденост, се е превърнала в двигател на нейната най-голяма мечта — да изгради истинско, обичащо се семейство. Тази мечта днес тя сбъдва с футболиста Георги Костадинов, с когото създават живот, изграден върху взаимно уважение и обич. Радостина си спомня как още на 15 напуска дома си, за да избяга от напрежението и скандалите, и поема по трудния път на самостоятелния живот.

Работила е упорито, за да може да си позволи „лукса да не бъде в тази среда“.

Тя е живото доказателство, че дори и най-болезнените липси могат да се превърнат в мотивация за създаване на нещо по-добро и истинско.

Днес Радостина Костадинова вече говори за живота си с друга енергия – спокойствие и благодарност.

„Вече има кой да се грижи за мен. Кой да ме хване, да ме задържи, да ме издигне с любовта си“, признава тя.

След години на самота и борба, бившата мис България открива силата да се довери и да се отпусне в ръцете на човек, който я обича истински. В този разговор тя е честна, уязвима и смела – такава, каквато мнозина не са я виждали. Дори когато се връща назад към трудните моменти, Радостина говори с усмивка, с благодарност и с надежда.

„Ако утре се събудя без име, без минало, без история, първата дума, която ме определя, е "радост". Аз се събуждам и съм усмихната“, казва тя.

Дори в най-тежките моменти е заставала пред огледалото, гледала се е и си е повтаряла: „Усмихни се, всичко ще се оправи.“ Това е силата, която я е извела от миналото и я е довела до живота, който днес гради с любов, вяра и благодарност.

Най-тежката съдба

Една от най-болезнените теми в живота на Радостина Костадинова остава загубата на децата ѝ.

„Доден днешен това е въпросът, който аз си задавам всеки ден. Всяка вечер, затваряйки очи, се питам: ‘За какво го заслужих?’“ – признава тя. Не се определя като дълбоко вярваща, но именно в този най-мрачен период от живота си открива нова сила – вяра в Господ, не като институция, а като енергия, която я пази.

„Силно вярвам, че това, което ми се случи, колкото и тривиално да прозвучи, може да е за добро“, казва Радостина.

Споменът за бременността ѝ с малкия ѝ син Георги и моментът, когато влиза в кабинета на лекаря, остават завинаги в сърцето ѝ.

„Първото, което никога няма да забравя, беше погледът на лекаря, когато сложих ографа. Това беше поглед на такъв стрес, страх, мъка. Не мога да ти го опиша.“

В думите ѝ личи дълбока болка, но и сила – способността да превърне личната трагедия в опит за вяра, надежда и ново начало.

Гледай напред, гледай нагоре

Въпреки тежестта на преживяното, Радостина днес се определя като щастлив човек. „Имам прекрасен съпруг, имам прекрасно дете, имам дом, семейство, близки, приятели…“ – казва с усмивка.

Но дълбоко в себе си усеща, че всичко това сякаш идва с цена. Болката от загубата остава, тиха и постоянна, особено когато не се изговори.

Съпругът ѝ, Георги, преминава през тази тъга по свой начин, но мълчаливо.

„Той не говори за това. А за да преминеш през нещо подобно, трябва да го изплачеш“, казва тя.

Радостина вярва, че трагедията не трябва да бъде сензация. Истинската „сензация“, според нея, е силата да се изправиш, да продължиш, да се събереш отново. Да дадеш надежда на друг, който в този момент смята, че е на ръба.

„Смисълът на публичното споделяне от публичен човек е това – да кажеш на някой, който е с единия крак в бездната: Спокойно. Ще се справиш.“

Това е и личната ѝ мисия – да превърне болката си в опора за онези, които още търсят светлината в тъмното и за хората около себе си. 

Мис България Радостина Костадинова Мон дьо Храмът на историите
Последвайте ни
Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Тръмп: Щом и

Тръмп: Щом и "Хамас" потвърди, примирието в Газа незабавно влиза в сила

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Сексуално поведение при кучетата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 5 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 3 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 4 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 4 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

България Преди 15 минути

Съдийската организация излезе с позиция

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

България Преди 29 минути

Парите са изчезнали в периода от 20:00 часа на 3 октомври до 9:30 часа на 4 октомври

<p>Ким Чен-ун предупреди: Враговете ни&nbsp;да са загрижени за сигурността си</p>

Северна Корея взима допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в района

Свят Преди 4 часа

Нашите врагове трябва да бъдат загрижени за посоката, в която се развива тяхната среда за сигурност, отбеляза Ким Чен-ун

Татуистката Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Татуистката Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Тя получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA

Пухкави кокосови палачинки: Лесна и бърза рецепта за неустоима закуска

Пухкави кокосови палачинки: Лесна и бърза рецепта за неустоима закуска

Любопитно Преди 4 часа

Кокосовите палачинки са истински хит за закуска, който ще зарадва цялото семейство

Забравеният първи крал на Англия

Забравеният първи крал на Англия

Любопитно Преди 5 часа

Приживе първият крал на Англия е бил известен в цяла Европа. Но през вековете той е бил пренебрегнат от историята

50 интересни факта за българските планини

50 интересни факта за българските планини

Любопитно Преди 5 часа

Всяко място по нашите земи, до което се е докоснала „майката-природа“ е спиращо дъха и заслужава да бъде видяно

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Приключенецът Николай Бенковски победи ветерана Кралев в кастинг битка

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Свят Преди 13 часа

Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Свят Преди 14 часа

АНО спечели близо 35% от гласовете на парламентарните избори

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Свят Преди 14 часа

Бурята прекъсна електрозахранването

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Свят Преди 15 часа

"Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай", каза Олег Александров

<p>Партията на Андрей Бабиш отбеляза победа на изборите в Чехия - какво следва?</p>

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Свят Преди 15 часа

Избирателната активност беше доста висока - 68,8%

Арестуваха двама крадци в "Елените"

Арестуваха двама крадци в "Елените"

България Преди 16 часа

Предстои да бъде образувано разследване по случая

<p>Десетки арестувани на протест в Лондон след кървавата атака в Манчестър</p>

В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

Свят Преди 17 часа

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят проявата

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Дрон над летището във Франкфурт, 41-годишен мъж е арестуван

Свят Преди 17 часа

Няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

Edna.bg

Къде да сложим орхидея у дома, за да привлечем щастието и късмета

Edna.bg

Томас Франк е възхитен от своите футболисти след победата над Лийдс

Gong.bg

Вини Жуниор: Искам да продължавам така, за да помагам на отбора

Gong.bg

Приятел на Васил Димитров: Притеснявам се за него, но той ще измисли какво да прави

Nova.bg

Регионалният министър: Пускането на новия участък от АМ “Хемус” ще облекчи изключително пътуващите в посока Плевен и Русе

Nova.bg