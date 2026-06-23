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България може да загуби близо 500 млн. евро от ЕС заради сериозни забавяния

От МРРБ предупреждават за риск по програма „Развитие на регионите“ и подготвят спешни мерки за спасяване на средствата

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 14:28
България може да загуби близо 500 млн. евро от ЕС заради сериозни забавяния
Източник: iStock photos/Getty images

Б ългария е изправена пред риск да загуби близо половин милиард евро по Програма „Развитие на регионите“ заради сериозни забавяния в изпълнението ѝ. Това стана ясно по време на пресконференция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на която министър Иван Шишков представи екипа си и приоритетите в работата на ведомството.

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Заместник-министърът Десислава Георгиева очерта тревожна картина по отношение на усвояването на европейските средства.

„Намираме се в петата година от програмата, а имаме едва 56% договаряне на ресурса и само 14% разплащания. Сключените договори са в много ранен етап на изпълнение. Така страната ни рискува да загуби близо половин милиард евро, защото няма достатъчно разходи, които да бъдат заявени пред Европейската комисия“, заяви Георгиева.

Програма „Развитие на регионите“ разполага с бюджет от 3,3 млрд. евро и е сред ключовите инструменти за финансиране на инфраструктурни проекти, градско развитие, енергийна ефективност и подобряване на жизнената среда в българските региони.

Според Георгиева проблемът не е в липсата на проекти или интерес от страна на бенефициентите.

„Българските бенефициенти са опитни и имат добри идеи, но процедурите се движат твърде бавно“, посочи тя, цитирана от NOVA.

Спешни мерки за спасяване на средствата

От МРРБ вече подготвят два пакета от мерки, с които да бъде ускорено изпълнението на програмата и да се намали рискът от загуба на европейски средства.

„Вече има положително решение на Комитета за наблюдение, което позволява да бъде подадено ново изменение на програмата в Европейската комисия. По този начин ще бъде спасена значителна част от ресурса“, обясни Георгиева.

По думите ѝ промените няма да засегнат текущите процедури и одобрените проекти, а ще бъдат насочени към подобряване на начина, по който България отчита изпълнението пред Европейската комисия.

Нов финансов инструмент и анализ на общинските проекти

Регионалното министерство подготвя и създаването на нов финансов инструмент по линия на Фонда за справедлив преход. Целта е да се подпомогнат регионите, които са изправени пред икономически предизвикателства вследствие на енергийния преход и преструктурирането на индустрията.

Успоредно с това се извършва анализ на текущата инвестиционна програма за общините, за да бъдат установени възможностите за ускоряване на проектите и по-ефективно усвояване на европейските средства.

Програма „Развитие на регионите“ е част от европейските фондове за програмния период 2021–2027 г. и финансира проекти в областта на транспортната инфраструктура, градската среда, енергийната ефективност, социалната инфраструктура и икономическото развитие на регионите.

Съгласно правилата на Европейския съюз средствата трябва да бъдат договорени, разплатени и отчетени в определени срокове. При сериозни забавяния неизползваният ресурс може да бъде автоматично отписан и загубен за съответната държава членка.

През последните години България неколкократно е била предупреждавана от Европейската комисия за необходимостта от ускоряване на процедурите по изпълнение на проектите, за да не се стига до загуба на европейско финансиране.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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