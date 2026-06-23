Любопитно

Наследството на Лиъм Пейн: 9-годишният му син Беър получава близо $28 милиона

Малкият син на покойната звезда от One Direction Лиъм Пейн е обявен за единствен бенефициент на състоянието му от 28 милиона долара. Тъй като певецът не е оставил завещание, активите ще се пазят в специален тръст, докато детето навърши 18 години

Стела Христова Стела Христова

23 юни 2026, 14:03
Наследството на Лиъм Пейн: 9-годишният му син Беър получава близо $28 милиона
Източник: Getty

М алкият син на Лиъм Пейн, Беър, ще наследи състояние на стойност близо $28 милиона след внезапната и трагична кончина на популярния изпълнител.

9-годишното момче, чийто баща е покойната звезда от мегауспешната момчешка група One Direction, а майка – бившата половинка на певеца Шерил Коул, е обявено за единствен бенефициент на цялото имущество и активи на Пейн. Това показват официални съдебни документи, до които първо се добра американският таблоид TMZ.

Според решението на съда, Беър ще има незабавен достъп до малка част от парите за текущи нужди, но по-голямата част от огромната сума ще бъде затворена в специален тръстов фонд, докато той навърши пълнолетие (18 години).

Тъй като към момента на внезапната си смърт поп звездата не е имал официално изготвено завещание, съдът е назначил майката на детето Шерил Коул и дългогодишния музикален адвокат на певеца Ричард Брей за официални администратори на имуществото. Към този момент обаче те са получили единствено правомощията да събират, управляват и предпазват активите на покойния изпълнител.

  • Трагедията в Аржентина и съдебният процес

Лиъм Пейн почина при нелепи обстоятелства през октомври 2024 г., след като падна от балкона на стаята си на третия етаж в хотел Casa Sur Palermo в Буенос Айрес, Аржентина. Изпълнителят си отиде твърде рано – едва на 31-годишна възраст.

При падането певецът претърпя множество несъвместими с живота травми, включително тежка фрактура на черепа, довели до фатални вътрешни и външни кръвоизливи. Токсикологичният доклад по-късно разкри, че в момента на смъртта съдържанието на алкохол в кръвта на Пейн е било четири пъти над допустимата норма, а в организма му бяха открити следи от коктейл от наркотици, включително кокаин, крек и бензодиазепини.

През февруари 2025 г. аржентинското правосъдие направи обрат в разследването, като свали обвиненията срещу трима от петимата души, които първоначално бяха привлечени под отговорност за непредумишлено убийство и немарливост, довели до смъртта на Пейн. Обвиненията срещу близкия приятел на певеца – Роджелио „Роджър“ Норес, както и срещу двама от служителите на хотела, бяха окончателно отхвърлени от магистратите.

Въпреки това съдебната сага в Буенос Айрес все още не е приключила за всички. Езекиел Перейра и Браян Паис – двамата мъже, които са директно обвинени в това, че незаконно са продали кокаин на Лиъм Пейн часове преди фаталния инцидент, остават в ареста и все още очакват да започне съдебният процес срещу тях.

Редактор: Стела Христова
Лиъм Пейн Беър Пейн Шерил Коул наследство One Direction трагична смърт
Последвайте ни

По темата

Йордан Цонев напуска политиката след четири десетилетия служба

Йордан Цонев напуска политиката след четири десетилетия служба

Дженифър Лопес разкри, че е ослепяла по време на тежък здравословен проблем

Дженифър Лопес разкри, че е ослепяла по време на тежък здравословен проблем

10 години след Брекзит: Равносметката, която разкри неочаквания мащаб на икономическия срив

10 години след Брекзит: Равносметката, която разкри неочаквания мащаб на икономическия срив

"Непростимо предателство": Защо срещата на Хари с краля няма да го сдобри с Уилям

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 популярни мита за храненето на кучета и котки

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 2 дни
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 2 дни
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 2 дни
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джаки Кенеди

Среща на две икони: Съветът на Елизабет II, който промени живота на Джаки Кенеди

Любопитно Преди 4 минути

Първоначално Джаки Кенеди е останала разочарована от Бъкингамския дворец, описвайки го като „ветровито, старо здание“

<p>Ново назначение в кабинета на Румен Радев</p>

Проф. Александър Маринов става съветник на вицепремиера Гълъб Донев

България Преди 14 минути

Назначението бе обявено от партия „България може“, чийто член доскоро беше политологът

Внимание в сряда: Жълт код за порои и градушки в 22 области

Внимание в сряда: Жълт код за порои и градушки в 22 области

България Преди 55 минути

В същото време по Черноморието времето ще остане перфектно за плаж

„Вменява ни се изкуствена вина“: Хотелиерите отговориха на критиките за сезона

„Вменява ни се изкуствена вина“: Хотелиерите отговориха на критиките за сезона

България Преди 1 час

<p>Как да четем Vesti.bg във Viber още по-умно с новия ChatGPT</p>

Изкуственият интелект е вече тук: Как да четем Vesti.bg във Viber още по-умно с новия ChatGPT

Любопитно Преди 1 час

Rakuten Viber и OpenAI си партнират, за да предоставят ChatGPT директно в приложението за съобщения на потребителите в България

България с остро послание към Скопие: Антибългарските прояви са недопустими

България с остро послание към Скопие: Антибългарските прояви са недопустими

България Преди 1 час

Михаела Доцова поиска справедливо наказание за нападението срещу автомобили на българската дипломатическа мисия и напомни, че условията за членство в ЕС не подлежат на предоговаряне

Внимание до 28 юни: Астролог посочи най-опасните дни от седмицата

Внимание до 28 юни: Астролог посочи най-опасните дни от седмицата

Любопитно Преди 1 час

Новата седмица, от 22 до 28 юни, едва ли ще зарадва тези, които обичат внезапните промени и бързите стартове. Почти целият период ще премине под влиянието на сенчестия период на ретроградния Меркурий

„Баба Алино“: Скандалът се разраства, шесто разследване и обиски в офиси

„Баба Алино“: Скандалът се разраства, шесто разследване и обиски в офиси

България Преди 1 час

Прокуратурата проверява незаконни сондажи, съмнителни документи и престъпления по служба в местността „Баба Алино“

Нова драма в семейство Бекъм: Бруклин е „бесен“ на Дейвид и Виктория заради Деня на бащата

Нова драма в семейство Бекъм: Бруклин е „бесен“ на Дейвид и Виктория заради Деня на бащата

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки опитите на известните родители да заровят томахавката с мили семейни снимки в Instagram, 27-годишният им син ги обвини в поредния пиар трик и поиска да го оставят на мира

<p>Стрелба в библиотека в Калифорния, има жертви</p>

Двама убити след стрелба в библиотека в Калифорния

Свят Преди 2 часа

Нападателят е задържан

Румен Радев: Младите таланти са бъдещето на България

Румен Радев: Младите таланти са бъдещето на България

България Преди 2 часа

Премиерът връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки

Бившият секретар по вътрешна сигурност на САЩ Кристи Ноем

„Бях наистина лошо момче“ – мъжът на Кристи Ноем се забърка в нов скандал

Свят Преди 2 часа

Шай Сотомайор, доминатрикс, за която се твърди, че е имала тайна, дългогодишна онлайн афера с Байрън, заяви по време на гостуването си в подкаста „UNCLOSETED с Спенсър Макнаутен“, че съпругът на бившия секретар на Държавната сигурност (DHS) се е свързал с нея съвсем наскоро – миналия месец

Oracle съкрати 21 000 служители през 2026 г. заради инвестиции в AI

Oracle съкрати 21 000 служители през 2026 г. заради инвестиции в AI

Свят Преди 2 часа

Технологичният гигант Oracle намали служителите си с 13% през фискалната 2026 г., заменяйки част от операциите си с изкуствен интелект. Компанията е похарчила рекордните 1,84 милиарда долара за обезщетения и планира нов дълг от 40 милиарда долара

<p>Промениха света с кръв и тайни планове: Превратите, които пренаписаха историята</p>

Превратите, които промениха света

Свят Преди 2 часа

Успешните преврати оставят трайни следи върху развитието на държавите и често водят до години на политическа нестабилност, насилие и потъпкване на човешките права

,

БезГранично: Студент под палмите – как Кипър се превръща в перфектната класна стая

БезГранично Преди 2 часа

Как след Брекзит островът се превърна в перфектния избор за британска диплома, достъпни такси и живот с темпото „сига-сига“

Падат ли визите за САЩ? България и Вашингтон обсъдиха ключовото изискване

Падат ли визите за САЩ? България и Вашингтон обсъдиха ключовото изискване

България Преди 3 часа

Външният ни министър прие високопоставена делегация от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Майчинство след 40: звездите, които доказват, че няма "правилна" възраст за дете

Edna.bg

Любов без задръжки: Донков и Кошко в най-смелата си фотосесия

Edna.bg

Готвят ли огромна неприятна изненада за Роналдо на Световното

Gong.bg

Модрич и Хърватия нямат право на нова грешка срещу коравите Кордоба и Панама

Gong.bg

Жълт код за опасни бури и градушки в сряда

Nova.bg

Йордан Цонев напуска политиката

Nova.bg