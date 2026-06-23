Наследството на Лиъм Пейн: 9-годишният му син Беър получава близо $28 милиона

М алкият син на Лиъм Пейн, Беър, ще наследи състояние на стойност близо $28 милиона след внезапната и трагична кончина на популярния изпълнител.

9-годишното момче, чийто баща е покойната звезда от мегауспешната момчешка група One Direction, а майка – бившата половинка на певеца Шерил Коул, е обявено за единствен бенефициент на цялото имущество и активи на Пейн. Това показват официални съдебни документи, до които първо се добра американският таблоид TMZ.

Cheryl's son Bear set to inherit dad Liam Payne's $29 million fortune following tragic death https://t.co/3uyCvhHoSy — HELLO! (@hellomag) June 23, 2026

Според решението на съда, Беър ще има незабавен достъп до малка част от парите за текущи нужди, но по-голямата част от огромната сума ще бъде затворена в специален тръстов фонд, докато той навърши пълнолетие (18 години).

Тъй като към момента на внезапната си смърт поп звездата не е имал официално изготвено завещание, съдът е назначил майката на детето Шерил Коул и дългогодишния музикален адвокат на певеца Ричард Брей за официални администратори на имуществото. Към този момент обаче те са получили единствено правомощията да събират, управляват и предпазват активите на покойния изпълнител.

Liam Payne’s son, Bear, 9, inherits nearly $28M after singer’s tragic death https://t.co/amPAz8A5wF pic.twitter.com/voL0Ptxf0M — New York Post (@nypost) June 22, 2026

Трагедията в Аржентина и съдебният процес

Лиъм Пейн почина при нелепи обстоятелства през октомври 2024 г., след като падна от балкона на стаята си на третия етаж в хотел Casa Sur Palermo в Буенос Айрес, Аржентина. Изпълнителят си отиде твърде рано – едва на 31-годишна възраст.

При падането певецът претърпя множество несъвместими с живота травми, включително тежка фрактура на черепа, довели до фатални вътрешни и външни кръвоизливи. Токсикологичният доклад по-късно разкри, че в момента на смъртта съдържанието на алкохол в кръвта на Пейн е било четири пъти над допустимата норма, а в организма му бяха открити следи от коктейл от наркотици, включително кокаин, крек и бензодиазепини.

Liam Payne's son Bear, 9, has been named the sole beneficiary of the late singer's $29 million estatehttps://t.co/Idw4OD4s57 — Rolling Stone (@RollingStone) June 23, 2026

През февруари 2025 г. аржентинското правосъдие направи обрат в разследването, като свали обвиненията срещу трима от петимата души, които първоначално бяха привлечени под отговорност за непредумишлено убийство и немарливост, довели до смъртта на Пейн. Обвиненията срещу близкия приятел на певеца – Роджелио „Роджър“ Норес, както и срещу двама от служителите на хотела, бяха окончателно отхвърлени от магистратите.

Въпреки това съдебната сага в Буенос Айрес все още не е приключила за всички. Езекиел Перейра и Браян Паис – двамата мъже, които са директно обвинени в това, че незаконно са продали кокаин на Лиъм Пейн часове преди фаталния инцидент, остават в ареста и все още очакват да започне съдебният процес срещу тях.