Морбили плъзна в 11 области: Враца, Плевен и Ловеч с най-много случаи

С лучаите на морбили в страната са 408, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването. Данните са към 22 юни, а регистрираните случаи са в 11 области. Най-много са случаите във Враца – 211, показват още данните.

Болни от морбили са регистрирани и в областите Плевен – 118, Ловеч – 51, Монтана – 11, София-град – осем, Варна – три, Русе – два, Видин – един, Перник – един, София-област – един и Търговище – един. От всички регистрирани случаи на морбили за тази година 83% (337) са на деца.

225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

При 208 от заболелите не са поставени ваксини поради ненавършена възраст или по други причини, а при 34 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на болестта през тази година в страната са приложени 44 518 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола, показват още данните.

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Какво представляват морбилите?

Морбили е заразно заболяване, за което в страната се прилага задължителна имунизация. Ваксинирането се извършва на 13-месечна възраст и при навършване на 12-годишна възраст.

Морбили, известни още като дребна шарка, представляват силно заразно остро вирусно заболяване, което засяга предимно децата, но може да се прояви във всяка възраст при липса на имунитет. Болестта се причинява от вирус от семейство Paramyxoviridae, който се разпространява по въздушно-капков път – чрез кихане, кашляне или директен контакт с назофарингеални секрети на заразено лице.

Клиничната картина на морбилите започва с инкубационен период от 10 до 14 дни. Началните симптоми включват висока температура, хрема, суха кашлица и конюнктивит. Характерен диагностичен признак са петната на Коплик – малки бели образувания по лигавицата на бузите, които се появяват преди същинския обрив. Самият обрив обикновено се появява около третия до седмия ден, започвайки от лицето и постепенно разпространявайки се по тялото и крайниците.

Морбилите са исторически значими поради високата си смъртност в миналото. Преди въвеждането на широкомащабни ваксинационни програми, болестта е била водеща причина за детската смъртност в световен мащаб. Благодарение на разработването на безопасна и ефективна ваксина през 60-те години на XX век, разпространението на вируса е драстично ограничено в много държави. Ваксинацията, обикновено прилагана като част от комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (МПР), остава единствената сигурна защита срещу инфекцията и потенциалните ѝ усложнения.

Значимостта на морбилите се корени и в сериозните усложнения, които могат да възникнат, включително тежка пневмония, отит, енцефалит (възпаление на мозъка) и дълготрайни проблеми със имунната система. Поради изключително високата си заразителност, морбилите изискват висок процент на ваксинационно покритие сред населението – над 95%, за да се поддържа колективен имунитет и да се предотврати появата на епидемични взривове. Въпреки наличието на ефикасна профилактика, в световен мащаб все още се наблюдават огнища на заболяването, често свързани с намаляващо доверие във ваксинационните програми или логистични затруднения при имунизацията.

Морбилите остават обект на глобален мониторинг от страна на Световната здравна организация, като целта е пълното им елиминиране. Болестта служи като важно напомняне за ролята на общественото здравеопазване и превантивната медицина в защитата на човешкия живот и благополучие. Липсата на специфично антивирусно лечение прави превенцията чрез имунизация фундаментален стълб в съвременната педиатрия и епидемиология.