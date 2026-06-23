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Среща на две икони: Съветът на Елизабет II, който промени живота на Джаки Кенеди

Първоначално Джаки Кенеди е останала разочарована от Бъкингамския дворец, описвайки го като „ветровито, старо здание“

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юни 2026, 14:14
Среща на две икони: Съветът на Елизабет II, който промени живота на Джаки Кенеди
Джаки Кенеди   
Източник: GettyImages/Guliver

Е дна среща през 1961 г. в Бъкингамския дворец разкрива дълбоки прозрения за справянето със славата и общественото внимание. Според автора Каролин Халеман, чиято книга „Кенеди и Уиндзор“ изследва връзките между двете влиятелни династии, кралица Елизабет II е дала на Джаки Кенеди съвет, който е променил възприятията ѝ.

По време на посещението си в двореца, американската първа дама споделя с кралицата трудностите, свързани с постоянния обществен интерес. Кралицата, вече утвърдена монарх, отвръща с проницателните думи: „Научаваш се да се пазиш сам“. Халеман обяснява, че този съвет е бил насочен към дългосрочното управление на славата, подчертавайки необходимостта от запазване на енергията за дълъг период, съобщава FOX News.

Първоначално Джаки Кенеди е останала разочарована от Бъкингамския дворец, описвайки го като „ветровито, старо здание“. За разлика от пищните представи, които е имала, дворецът не отговаря на нейните очаквания за величие. Това контрастира с елегантността и модерния стил, които самата тя демонстрира, впечатлявайки британската публика.

Според анализатори, това първоначално впечатление е било повлияно от американските представи за британската монархия, които често надхвърлят реалността. Дори при предишна среща през 1951 г., когато Джаки, като млада журналистка, задава въпроси за принцеса Елизабет, се предполага, че е имала изграден образ, който реалността не е успяла да оправдае.

Посещението през 1961 г. е било част от по-широко пътуване на президента Джон Ф. Кенеди. Въпреки първоначалните резерви, кралицата е проявила гъвкавост, като е позволила на семейство Радзивил, които са били разведени, да присъстват, въпреки че това противоречи на църковните правила. Това показва известна степен на дипломатичност и желание за поддържане на добри отношения.

Първоначално Кенеди е изразила разочарование от липсата на някои членове на кралското семейство, като принцеса Маргарет и принцеса Марина, които е познавала. Също така, тя е споделила, че принц Филип ѝ е направил впечатление като „приятен, но нервен“, докато кралицата е била „доста тежка за общуване“ поради своята резервираност.

Въпреки културните и лични различия, двете жени са открили общи точки за свързване, включително любовта към конете. Впоследствие, връзката между тях се задълбочава, особено след трагичната смърт на президента Кенеди през 1963 г. Кралица Елизабет II е изразила възхищение от устойчивостта и достойнството, с които Джаки Кенеди е преминала през тази лична трагедия.

Актът на кралицата да дари земя в Рунимийд на САЩ през 1965 г., в присъствието на Джаки и децата ѝ, е символ на уважение и помирение. Кралицата е наредила седмица на траур за президента Кенеди, рядко отличие за чуждестранен лидер, и е изразила съболезнованията си лично.

В крайна сметка, и двете жени са се превърнали в символ на устойчивост и запазване на семейното наследство. Джаки Кенеди, след смъртта на съпруга си, е поела ролята на „кралица“ в своя собствен свят, грижейки се за бъдещето и пазейки паметта на династията Кенеди. Кралицата Елизабет II е признала тази отговорност и е изградила уважение към нейната роля.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: FOX News    
Елизабет II Джаки Кенеди Бъкингамски дворец Кенеди и Уиндзор кралско семейство исторически срещи слава и обществено внимание дипломация Каролин Халеман Джон Ф Кенеди
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