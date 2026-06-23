Проф. Александър Маринов става съветник на вицепремиера Гълъб Донев

Професор Александър Маринов ще заеме поста съветник в политическия кабинет на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Назначението бе обявено от партия „България може“, чийто член доскоро беше политологът.

Опитният администратор Гълъб Донев поема финансите

Новата роля на проф. Маринов бе потвърдена от партия „България може“, която изпрати политолога с благодарствено послание. Партията подчерта неговата „всеотдайна работа, професионализъм и принос към каузите“, както и значителната му подкрепа за изграждането на организацията. От „България може“ пожелаха на Маринов здраве и успехи в новото начинание „в полза на България и гражданите й“.

Богат опит в политиката

Проф. Маринов притежава дългогодишен опит в политическата система на страната. В периода 2019-2023 г. той оглавяваше Стратегическия съвет към президента Румен Радев. Между 2022 и 2023 г. заемаше позицията съветник в политическия кабинет на служебния министър-председател Гълъб Донев. Преди това Маринов е бил народен представител в 36-то и 37-то Народно събрание между 1991 и 1997 г.

С настоящото назначение, съвместната работа между вицепремиера Донев и проф. Маринов се възобновява в нов формат.