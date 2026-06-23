България

Проф. Александър Маринов става съветник на вицепремиера Гълъб Донев

Назначението бе обявено от партия „България може“, чийто член доскоро беше политологът

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 14:04
Проф. Александър Маринов става съветник на вицепремиера Гълъб Донев
Източник: Пресцентър на „България Може“

Професор Александър Маринов ще заеме поста съветник в политическия кабинет на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Назначението бе обявено от партия „България може“, чийто член доскоро беше политологът.

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Новата роля на проф. Маринов бе потвърдена от партия „България може“, която изпрати политолога с благодарствено послание. Партията подчерта неговата „всеотдайна работа, професионализъм и принос към каузите“, както и значителната му подкрепа за изграждането на организацията. От „България може“ пожелаха на Маринов здраве и успехи в новото начинание „в полза на България и гражданите й“.

Богат опит в политиката

Проф. Маринов притежава дългогодишен опит в политическата система на страната. В периода 2019-2023 г. той оглавяваше Стратегическия съвет към президента Румен Радев. Между 2022 и 2023 г. заемаше позицията съветник в политическия кабинет на служебния министър-председател Гълъб Донев. Преди това Маринов е бил народен представител в 36-то и 37-то Народно събрание между 1991 и 1997 г.

С настоящото назначение, съвместната работа между вицепремиера Донев и проф. Маринов се възобновява в нов формат.

Редактор: Василена Василева
Източник: „България Може“/Пресцентър    
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