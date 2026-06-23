Още рокади в кабинета: Радев назначи нов зам.-министър на културата

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на културата е назначена Зорница Емилова Грекова. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Вчера със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията беше назначен Левент Орхан Мемиш.

Радев назначи нови заместник-министри в три министерства

На 8 юни със заповед на премиера на длъжността заместник-министър на околната среда и водите бе назначена Ренета Колева.

Румен Радев назначи нов заместник-министър в икономиката

В края на май на длъжността заместник-министър на околната среда и водите бе назначен Костадин Гешев.

Станимир Христов Станев беше назначен за заместник-министър на правосъдието. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър зае Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.