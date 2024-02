МФ: България получи подкрепа за влизане в еврозоната на неформалния съвет на финансовите министри на ЕС

Б ългария получи силна подкрепа за влизане в еврозоната на срещата днес на министъра на финансите Асен Василев с председателя на Еврогрупата Паскал Донахю, председателя на Европейската централна банка (EЦБ) Кристин Лагард, заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис и европейския комисар по икономика Паоло Джентилони по време на неформалния съвет на финансовите министри на Европейския съюз (ЕС) в Гент, Белгия. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите. В срещата участва и управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев.

По време на разговорите беше отчетен напредъкът на страната ни в подготовката за присъединяването. България е изпълнила три от четирите критерия, като остава само този за инфлацията. Прогнозите на ЕЦБ и на Европейската комисия показват, че ще изпълним критерия през 2024 г., което ще ни позволи да влезем в еврозоната през 2025 г., посочиха още от финансовото министерство.

Среща, посветена на бъдещето на еврозоната, беше организирана в Европейския парламент в Брюксел от евродепутата Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП). България работи усилено да изпълни изискванията за въвеждането на общоевропейската валута и очакваме да я приветстваме в еврозоната скоро, заяви еврокомисарят по финансовите услуги, финансовата стабилност и капиталовите пазари Марейд Макгинес. На срещата Паскал Донахю каза, че България е извършила мащабни реформи и има подкрепата по пътя ѝ към въвеждането на общата валута. По неговите думи това е само въпрос на време.

