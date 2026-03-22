Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на "Оскарите"

Вероятно клипът е създаден с помощта на изкуствен интелект (ИИ), който позволява лесно манипулиране на аудио и видео

22 март 2026, 13:58
Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите
Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми
Температурите падат до минус 3°, вятърът се усилва: Неделя идва с мрачно време

Температурите падат до минус 3°, вятърът се усилва: Неделя идва с мрачно време
Тонове храна с неясен произход в склад в Хасково

Тонове храна с неясен произход в склад в Хасково
Камион изгоря на

Камион изгоря на "Капитан Андреево" след експлозия на газова бутилка
Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?

Първи Великден в евро: Колко ще струва традиционната трапеза?
Облаци, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през уикенда

Облаци, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през уикенда
Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

В социалните мрежи се разпространява манипулиран клип на речта на Хавиер Бардем от 98-ата церемония за наградите "Оскар".

Припомняме, че церемонията се излъчваше по KINO NOVA с превод на живо.

В социалната мрежа Facebook профилът на Кирил Димитров разпространи видео с фалшив превод, съдържащ текста: "Не на войната и за свободна политика".

Нашата редакция прилага ембед на видеото с фалшивия превод, за да може читателите да видят манипулираното съдържание.

Проверка на оригиналното излъчване по KINO NOVA (неделя, 15 март срещу понеделник през нощта) показва, че видеото е фалшиво и не отразява реалния превод в ефир. Сравнение с официалния запис от церемонията разкрива ясно разминаване между автентичното съдържание и разпространяваната версия.

Прилагаме и видео с оригиналното съдържание и превод, излъчено по KINO NOVA в неделя, 15 март, срещу понеделник през нощта. В оригиналното видео преводът гласи: "Не на войната и свободна Палестина".

Най-вероятно клипът е създаден с помощта на изкуствен интелект (ИИ), който позволява лесно манипулиране на аудио и видео, така че да изглежда достоверно, но да съдържа невярна информация.

Специалисти подчертават, че това е пореден пример за бързото разпространение на лъжи в социалните мрежи и съветват потребителите да проверяват източниците на информация и да бъдат внимателни към видеа, които предизвикват силни реакции или съмнения.

  • Как да разпознаем фалшиво съдържание, разпространявано онлайн?

Разпознаването на фалшиво съдържание, разпространявано онлайн, е критично умение в съвременния дигитален свят. Фалшивото съдържание, често наричано дезинформация или мисинформация, обхваща широк спектър от неверни или подвеждащи факти, представяни като истина. Дезинформацията е умишлено създадено и разпространено фалшиво съдържание с цел заблуда или манипулация, докато мисинформацията се отнася до неточно съдържание, разпространявано без злонамерено намерение, но все пак водещо до неверни заключения.

Разпространението на фалшиво съдържание подкопава доверието в медиите, институциите и обществения диалог. То може да има сериозни последствия за индивидите и обществото, вариращи от заблуда на общественото мнение по важни въпроси (напр. здравеопазване, политика) до подклаждане на социално напрежение и дори пряка вреда. Исторически, разпространението на слухове и пропаганда е съществувало от векове, но интернет и социалните медии експоненциално ускориха обхвата и скоростта, с която фалшивото съдържание може да достигне до милиони хора, превръщайки това в глобален проблем.

  • Ключови характеристики и методи за разпознаване на фалшиво съдържание
  1. Оценка на източника

 Винаги проверявайте откъде идва информацията. Легитимните новинарски организации и уебсайтове обикновено имат ясна мисия, редакционни стандарти и информация за контакт. Фалшивите сайтове често имитират добре познати медии, но с леки промени в домейна (напр. ".co" вместо ".com").

Проверете историята и репутацията на източника и дали той е известен с публикуването на достоверна информация.

  1. Анализ на заглавията и съдържанието

Фалшивите новини често използват сензационни, кликбейт заглавия, които предизвикват силни емоции и са предназначени да привличат внимание. Обърнете внимание на езика, той може да е прекалено емоционален, пристрастен, да съдържа много главни букви или удивителни знаци. Проверете за граматически и правописни грешки, които са по-рядко срещани в професионални публикации.

  1. Проверка на факти и данни

Има ли в статията конкретни доказателства, цитати или статистически данни?

Могат ли те да бъдат проверени от други независими и надеждни източници?

Използвайте независими организации за проверка на факти (факт-чекъри), които са специализирани в разкриването на невярна информация.

  1. Визуално съдържание

 Снимки и видеоклипове могат лесно да бъдат манипулирани или използвани извън техния оригинален контекст. Използвайте обратно търсене на изображения (напр. Google Images, TinEye), за да проверите оригиналния източник и кога е публикувано изображението. Внимавайте за признаци на редактиране или фалшификация.

  1. Дата и контекст

 Старата информация често се представя като нова или се споделя извън оригиналния си контекст, за да създаде погрешно впечатление. Проверете датата на публикуване и дали събитието, описано в статията, е актуално за момента. Липсата на контекст може да накара истински факти да изглеждат подвеждащи.

  1. Предпочитания и пристрастия

Бъдете наясно със собствените си пристрастия. Хората са по-склонни да вярват на информация, която потвърждава техните съществуващи убеждения. Задайте си въпроса дали вярвате на нещо просто защото искате да е истина, вместо да се основавате на обективни доказателства.Развитието на критично мислене и медийна грамотност са основни инструменти за навигиране в информационния пейзаж и ефективно разпознаване на фалшиво съдържание.

Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на

Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на "Оскарите"

