Г-7 е в готовност да предприеме действия в защита на световните енергийни доставки

В ъншните министри на страните от Г-7 заявиха в събота, че са готови да предприемат необходимите мерки за подкрепа на глобалните енергийни доставки и потвърдиха ключовото значение на защитата на морските пътища, включително Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

„Ние... изразяваме подкрепата си към нашите партньори в региона предвид неоправданите атаки от страна на Ислямска република Иран и нейните представители“, обявиха в съвместно изявление министрите на външните работи на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

„Осъждаме най-категорично безразсъдните атаки на режима (в Иран) срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура, включително енергийна инфраструктура“, заявиха още представителите на Г-7.

Иран засили атаките си срещу петролни и газови обекти в Персийския залив като ответна мярка срещу нанесените от Израел удари по ирански газови находища.

Тази седмица Иран предприе удари по съоръжения за втечнен природен газ в Катар, след като Израел атакува "Южен Парс" - иранската част от най-голямото газово находище в света.

Междувременно Кувейт съобщи, че две негови рафинерии са били атакувани с дронове и че в резултат на ударите са избухнали големи пожари.

Атакуван бе и саудитският пристанищен град Янбу, който в момента е единственият канал за износ на суровия петрол на страната.

Междувременно иранска ракета порази петролна рафинерия в град Хайфа в Северен Израел.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп в събота заплаши да унищожи електроцентрали в Иран, ако Техеран не отвори изцяло за корабоплаване Ормузкия проток в рамките на 48 часа.

Иран атакува страни от Персийския залив в знак на отмъщение за израелско-американските нападения, които отнеха живота на върховния ирански лидер и причиниха сериозни щети, включително на енергийни съоръжения.