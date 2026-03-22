"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

В продължение на години президентът Доналд Тръмп е отправял груби коментари по адрес на починали хора, особено на свои опоненти, пише CNN .

В събота обаче той стигна още по-далеч, като открито приветства смъртта на бившия директор на ФБР Робърт Мълър с думите: "Добре, радвам се, че е мъртъв."

Като специален прокурор Мълър разследваше Тръмп и неговата кампания от 2016 година в рамките на разследването за руската намеса по време на първия мандат на президента.

"Робърт Мълър току-що почина", написа Тръмп в социалните мрежи малко след първите съобщения за смъртта му. "Добре, радвам се, че е мъртъв. Вече не може да наранява невинни хора!"

Макар това да е кулминация на дългогодишна поредица от подобни изказвания, случаят далеч не е изолиран.

Още през 2017 година една от първите големи полемики по време на мандата на Тръмп беше свързана с предполагаемо безчувствени думи към вдовицата на загинал войник. Тръмп беше обвинен, че ѝ е казал, че съпругът ѝ "е знаел в какво се забърква". Въпреки че той твърдеше, че разговорът е бил "много уважителен", Белият дом впоследствие изглежда мълчаливо потвърди думите му.

Тръмп предизвика възмущение с коментари за смъртта на режисьора Роб Райнър

След смъртта на сенатора Джон Маккейн през август 2018 година, Тръмп възобнови през 2019 година дългогодишните си атаки срещу него. Той критикува републиканеца за това, че е провалил здравната му реформа, заявявайки: "Никога не съм бил фен на Джон Маккейн и никога няма да бъда." Освен това невярно твърдеше, че покойният е завършил "последен в класа си" и го обвини без основание, че е споделил т.нар. "досие Стийл" с ФБР преди изборите през 2016 година.

В края на 2019 година Тръмп атакува и друг свой политически опонент, починал същата година, дългогодишния конгресмен Джон Дингъл, като намекна, че демократът от Мичиган "гледа нагоре" от ада.

Вдовицата му, конгресменката Деби Дингъл, отговори: "Подготвям се за първия празничен сезон без мъжа, когото обичам. Вие ме съсипахте по начин, който не можете да си представите, а вашите болезнени думи направиха възстановяването ми много по-трудно."

До 2021 година нападките на Тръмп срещу починали личности станаха още по-брутални. Около 24 часа след смъртта на бившия държавен секретар Колин Пауъл той публикува изявление, в което критикува "големите му грешки в Ирак" и го нарече "класически RINO" (републиканец само по име), който винаги е бил "първият, който атакува други републиканци".

Пауъл беше открит критик на Тръмп и подкрепи кандидати от другата партия на изборите през 2016 и 2020 година.

През последните месеци тази тенденция значително се засили.

През декември Тръмп сподели отново серия от атаки срещу семейство Кенеди само часове след смъртта на внучката на Джон Ф. Кенеди, екологичната журналистка Татяна Шлосберг, която почина след диагноза терминален мозъчен тумор.

Това се случи само няколко седмици след може би най-безчувствения му коментар за починал критик, човек, който не просто е починал наскоро, а е бил брутално убит.

Почина директорът на ФБР, който разследваше Тръмп

Малко след убийството на режисьора Роб Райнър и съпругата му, Тръмп намекна, че Райнър е починал от "синдром на обсесия по Тръмп".

"Той беше известен с това, че докарва хората до лудост със своята яростна обсесия от президента Доналд Дж. Тръмп, като очевидната му параноя наскоро достигна нови висоти," добави Тръмп.

Редица републиканци разкритикуваха публикацията му.

Само три месеца по-късно обаче Тръмп отново предизвика възмущение.

Този път той не просто отправя груби коментари за починал човек, а открито празнува неговата смърт.