"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

22 март 2026, 12:32
Източник: Getty Images

В продължение на години президентът Доналд Тръмп е отправял груби коментари по адрес на починали хора, особено на свои опоненти, пише CNN

В събота обаче той стигна още по-далеч, като открито приветства смъртта на бившия директор на ФБР Робърт Мълър с думите: "Добре, радвам се, че е мъртъв."

Като специален прокурор Мълър разследваше Тръмп и неговата кампания от 2016 година в рамките на разследването за руската намеса по време на първия мандат на президента.

"Робърт Мълър току-що почина", написа Тръмп в социалните мрежи малко след първите съобщения за смъртта му. "Добре, радвам се, че е мъртъв. Вече не може да наранява невинни хора!"

Макар това да е кулминация на дългогодишна поредица от подобни изказвания, случаят далеч не е изолиран.

Още през 2017 година една от първите големи полемики по време на мандата на Тръмп беше свързана с предполагаемо безчувствени думи към вдовицата на загинал войник. Тръмп беше обвинен, че ѝ е казал, че съпругът ѝ "е знаел в какво се забърква". Въпреки че той твърдеше, че разговорът е бил "много уважителен", Белият дом впоследствие изглежда мълчаливо потвърди думите му.

Тръмп предизвика възмущение с коментари за смъртта на режисьора Роб Райнър

След смъртта на сенатора Джон Маккейн през август 2018 година, Тръмп възобнови през 2019 година дългогодишните си атаки срещу него. Той критикува републиканеца за това, че е провалил здравната му реформа, заявявайки: "Никога не съм бил фен на Джон Маккейн и никога няма да бъда." Освен това невярно твърдеше, че покойният е завършил "последен в класа си" и го обвини без основание, че е споделил т.нар. "досие Стийл" с ФБР преди изборите през 2016 година.

В края на 2019 година Тръмп атакува и друг свой политически опонент, починал същата година, дългогодишния конгресмен Джон Дингъл, като намекна, че демократът от Мичиган "гледа нагоре" от ада.

Вдовицата му, конгресменката Деби Дингъл, отговори: "Подготвям се за първия празничен сезон без мъжа, когото обичам. Вие ме съсипахте по начин, който не можете да си представите, а вашите болезнени думи направиха възстановяването ми много по-трудно."

До 2021 година нападките на Тръмп срещу починали личности станаха още по-брутални. Около 24 часа след смъртта на бившия държавен секретар Колин Пауъл той публикува изявление, в което критикува "големите му грешки в Ирак" и го нарече "класически RINO" (републиканец само по име), който винаги е бил "първият, който атакува други републиканци".

Пауъл беше открит критик на Тръмп и подкрепи кандидати от другата партия на изборите през 2016 и 2020 година.

През последните месеци тази тенденция значително се засили.

През декември Тръмп сподели отново серия от атаки срещу семейство Кенеди само часове след смъртта на внучката на Джон Ф. Кенеди, екологичната журналистка Татяна Шлосберг, която почина след диагноза терминален мозъчен тумор.

Това се случи само няколко седмици след може би най-безчувствения му коментар за починал критик, човек, който не просто е починал наскоро, а е бил брутално убит.

Почина директорът на ФБР, който разследваше Тръмп

Малко след убийството на режисьора Роб Райнър и съпругата му, Тръмп намекна, че Райнър е починал от "синдром на обсесия по Тръмп".

"Той беше известен с това, че докарва хората до лудост със своята яростна обсесия от президента Доналд Дж. Тръмп, като очевидната му параноя наскоро достигна нови висоти," добави Тръмп.

Редица републиканци разкритикуваха публикацията му.

Само три месеца по-късно обаче Тръмп отново предизвика възмущение.

Този път той не просто отправя груби коментари за починал човек, а открито празнува неговата смърт.

Източник: CNN    
Последни новини

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Свят Преди 5 минути

Лондон ще работи със съюзниците за деескалация на конфликта

<p>САЩ ускоряват доставките на F-16V за Тайван</p>

Тайван ще получи изтребители F-16V още тази година

Свят Преди 1 час

Доставките са част от сделка на стойност 8 милиарда долара със САЩ

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

България Преди 3 часа

Родители сезираха Комисията за защита на личните данни и Министерството на образованието

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

България Преди 4 часа

За пет дни инспекторите са извършили 427 проверки в училищни кухни и кетъринг фирми

<p>Ето къде може да видите&nbsp;регистъра с кандидатите за парламентарните избори</p>

Къде са публикувани официалните кандидатски листи за парламентарните избори на 19 април

Парламентарни избори Преди 4 часа

Вижте повее по темата в следващите редове

<p>Кой има право да гласува на изборите за НС на 19 април</p>

Кой има право да гласува на изборите за Народно събрание на 19 април

Парламентарни избори Преди 4 часа

Правото да избира народни представители имат само определени категории граждани, уточняват от ЦИК

Светците на деня: Духовникът от Синай и смелият пастир от Анкира

Светците на деня: Духовникът от Синай и смелият пастир от Анкира

Любопитно Преди 4 часа

Паметта на двамата светци показва духовното извисяване и християнската твърдост

<p>Япония може да участва в разминирането на Ормузкия проток</p>

Япония може да участва в разминирането на Ормузкия проток при постигане на примирие

Свят Преди 4 часа

Министър Мотеги заяви, че безопасността на корабоплаването е „изключително важна“

Пожари в Перник и на „Капитан Андреево“, има двама ранени

Пожари в Перник и на „Капитан Андреево“, има двама ранени

България Преди 4 часа

Жена на 80 г. пострада в Перник, шофьор на тир - на „Капитан Андреево“

Хеликоптер се разби по време на мисия Катар

Хеликоптер се разби по време на мисия Катар

Свят Преди 5 часа

Шест души загинаха

<p>Г-7 готови за мерки за стабилизиране на енергийния пазар</p>

Г-7 е в готовност да предприеме действия в защита на световните енергийни доставки

Свят Преди 5 часа

Г-7 потвърждава важността на защитата на морските пътища и стабилността на глобалните доставки

<p>Иран реагира на ултиматума на Тръмп</p>

Иран реагира на ултиматума на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа

Свят Преди 5 часа

Иран отговори, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода" в региона

Лавина

Трагедия в италианските Алпи - лавина затрупа скиори

Свят Преди 6 часа

От началото на сезона жертвите при лавини в Европа вече са 127

<p>Руски удари оставиха части от Киев без електричество и вода&nbsp;</p>

Киев остана без ток и вода след инцидент в електропреносната мрежа

Свят Преди 6 часа

Аварийни екипи работят за възстановяване на снабдяването в райони източно от Днепър

<p>Доналд Тръмп с ултиматум и заплаха към Иран</p>

Ормузкият проток остава блокиран, Тръмп постави 48-часов срок на Техеран

Свят Преди 6 часа

Ирански ракети поразиха Израел и военна база на САЩ, конфликът навлиза в нова фаза

<p>Куба потъна в тъмнина за втори път тази седмица</p>

Националната електропреносна мрежа в Куба се срина за втори път тази седмица

Свят Преди 6 часа

Мащабното прекъсване идва след поредица от аварии и американско петролно ембарго

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Къде се намира най-високият водопад в Родопите

sinoptik.bg
1

Баба Марта си отива с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Edna блондинка на 50: Какво не знаем за Рийз Уидърспун

Edna.bg

Йоана Буковска и Асен Блатечки се събират за нов хорър филм

Edna.bg

Годжа грабна малката купа в супергигантския слалом

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА - Добруджа, съставите

Gong.bg

Горивата удрят транспорта: Превозвачи предупреждават за фалити и скок на цените

Nova.bg

Погребаха Ивайло Калушев

Nova.bg