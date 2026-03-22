Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Р усия е атакувала тази нощ с дронове и артилерийски обстрел четири района в Днепропетровска област, един човек е бил ранен, съобщи Укринформ.

По данни на областната военна администрация най-сериозно засегнат е Никополския район, където са били обстрелвани както самият град, така и няколко общини в околността. Нанесени са щети по жилищни сгради, постройки, автомобили и дори соларни панели, както и друга инфраструктура.

В Синелникивски район също са били нанесени удари по населени места, при които е избухнал пожар и се съобщава за щети. Установено е, че при вчерашна руска атака е пострадал 22-годишен мъж, който е настанен в болница.

Съобщава се за материални щети в Павлоградски район и община Софиевка край Кривой Рог.

BREAKING,The first wave of a thousand Ukrainian drones will fill the skies of Iran. It looks like Ukraine will take revenge on Iran who sent drones to Russia to kill Ukrainian people, karma is very fast pic.twitter.com/Hb4aPJYtxN — Joyoboyo (@joyoboyosakti88) March 22, 2026

Междувременно стана ясно, че руската противовъздушна отбрана е предотвратила украинска атака с дронове срещу град Уфа в руската република Башкортостан, съобщи регионалният ръководител Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс.

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града, посочи Хабиров, без да назовава конкретните обекти.

Отломките предизвикаха кратък пожар в сграда в процес на строителство в един от кварталите на града.

Башкортостан, разположен в планината Урал, е бил многократно атакуван от Украйна. Столицата му, Уфа, се намира на около 1400 километра от руско-украинската граница.