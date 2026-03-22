Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града

22 март 2026, 11:22
Източник: БТА

Р усия е атакувала тази нощ с дронове и артилерийски обстрел четири района в Днепропетровска област, един човек е бил ранен, съобщи Укринформ. 

По данни на областната военна администрация най-сериозно засегнат е Никополския район, където са били обстрелвани както самият град, така и няколко общини в околността. Нанесени са щети по жилищни сгради, постройки, автомобили и дори соларни панели, както и друга инфраструктура.

Какво става в Днепропетровска област, загинал и ранено дете

В Синелникивски район също са били нанесени удари по населени места, при които е избухнал пожар и се съобщава за щети. Установено е, че при вчерашна руска атака е пострадал 22-годишен мъж, който е настанен в болница. 

Съобщава се за материални щети в Павлоградски район и община Софиевка край Кривой Рог.

Междувременно стана ясно, че руската противовъздушна отбрана е предотвратила украинска атака с дронове срещу град Уфа в руската република Башкортостан, съобщи регионалният ръководител Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс.

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града, посочи Хабиров, без да назовава конкретните обекти.

Русия атакува с дронове Харковска и Днепропетровска област, има ранени

Отломките предизвикаха кратък пожар в сграда в процес на строителство в един от кварталите на града.

Башкортостан, разположен в планината Урал, е бил многократно атакуван от Украйна. Столицата му, Уфа, се намира на около 1400 километра от руско-украинската граница.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Русия Украйна Дронове Артилерийски обстрел Днепропетровска област Уфа Военен конфликт Щети Пострадали Противовъздушна отбрана
