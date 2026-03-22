България

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

За пет дни инспекторите са извършили 427 проверки в училищни кухни и кетъринг фирми

22 март 2026, 10:06
С ериозни нарушения при храненето на ученици в страната установиха проверки на Българска агенция по безопасност на храните. За пет дни инспекторите са извършили 427 проверки в училищни кухни и кетъринг фирми, като са взети 370 проби и са открити 33 несъответствия.

Най-фрапиращите случаи са установени в София. „Имаме около 18 килограма шунка, насочена за унищожение заради некоректна етикетировка. Унищожени са и 8 килограма брашно, както и 4 литра олио“, заяви директорът на дирекция „Контрол на храните“ Любомир Кулински. Той допълни цитиран от NOVA, че в млечни продукти, предназначени за деца, е открито наличие на палмово масло, което е недопустимо.

Източник: iStock/Getty Images

Проблеми са установени и при закуските. „В три сандвича имаме колиформи, а в други пет - начална фаза на плесени и дрожди“, обясни Кулински. По думите му част от тези храни вероятно са достигнали до учениците.

Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

Нарушения има и извън столицата. В Горна Оряховица училищен стол е работил с нерегистрирана фирма за закуски. „Получавахме продуктите с всички документи и етикети, но нямаме достъп до база данни, за да проверим регистрацията на производителя“, обясни управителят Анелия Русева. Дейността на обекта е спряна, а храната - насочена за унищожение.

В Добрич и Враца са открити общо над 20 килограма кренвирши с изтекъл срок на годност. „Това е грубо нарушение на законодателството. Продуктите са били предназначени за консумация“, посочи Кулински. Наложени са санкции, като глобите варират между 1000 и 4000 лева, а проверките в страната продължават.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

