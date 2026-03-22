Кой има право да гласува на изборите за Народно събрание на 19 април

П равото да избира народни представители имат само определени категории граждани, уточняват от Централната избирателна комисия (ЦИК).
- Основни изисквания за избирателите
Според Изборния кодекс право да гласуват на парламентарните избори имат лица, които:
- имат българско гражданство;
- са навършили 18 години към изборния ден, включително;
- не са поставени под запрещение;
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода към момента на изборите.
Тези критерии гарантират, че гласуването се осъществява от пълноправни граждани, способни да упражнят лично избирателното си право.
- Практически съвети за избирателите
Проверете дали сте вписани в избирателните списъци по постоянен или настоящ адрес.
Ако имате промяна на адреса, подайте заявление за гласуване по настоящ адрес в срок, определен от ЦИК.
Гласувайте лично на изборите на 19 април 2026 г. в съответната секция.
През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.