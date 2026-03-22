Парламентарни избори

Кой има право да гласува на изборите за Народно събрание на 19 април

22 март 2026, 09:49
П равото да избира народни представители имат само определени категории граждани, уточняват от Централната избирателна комисия (ЦИК).

  • Основни изисквания за избирателите

Според Изборния кодекс право да гласуват на парламентарните избори имат лица, които:

  1. имат българско гражданство;
  2. са навършили 18 години към изборния ден, включително;
  3. не са поставени под запрещение;
  4. не изтърпяват наказание лишаване от свобода към момента на изборите.

Тези критерии гарантират, че гласуването се осъществява от пълноправни граждани, способни да упражнят лично избирателното си право.

  • Практически съвети за избирателите

Проверете дали сте вписани в избирателните списъци по постоянен или настоящ адрес.

Ако имате промяна на адреса, подайте заявление за гласуване по настоящ адрес в срок, определен от ЦИК.

Гласувайте лично на изборите на 19 април 2026 г. в съответната секция.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.

