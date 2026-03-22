Кой има право да гласува на изборите за Народно събрание на 19 април

П равото да избира народни представители имат само определени категории граждани, уточняват от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Основни изисквания за избирателите

Според Изборния кодекс право да гласуват на парламентарните избори имат лица, които:

имат българско гражданство; са навършили 18 години към изборния ден, включително; не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода към момента на изборите.

Тези критерии гарантират, че гласуването се осъществява от пълноправни граждани, способни да упражнят лично избирателното си право.

Практически съвети за избирателите

Проверете дали сте вписани в избирателните списъци по постоянен или настоящ адрес.

Ако имате промяна на адреса, подайте заявление за гласуване по настоящ адрес в срок, определен от ЦИК.

Гласувайте лично на изборите на 19 април 2026 г. в съответната секция.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.