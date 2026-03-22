България

Температурите падат до минус 3°, вятърът се усилва: Неделя идва с мрачно време

Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°

22 март 2026, 06:50
В неделя облачността ще е значителна, на много места с валежи от дъжд. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След обяд над югозападните райони за кратко облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен, в Източна България временно силен вятър от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат междуи, по високите котловинни полета на Западна България до минус 2°, а в София – около .

Максималните температури ще бъдат предимно между и 12°, в София - около.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. 

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде , на 2000 метра – около минус 3°.

Вижте в нашата галерия: 6 ползи от редовното излагане на слънце

6 ползи от редовното излагане на слънце
6 снимки
слънце
слънце
слънце
слънце

В понеделник и вторник ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус и, максималните – между и 11°

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Прогноза за времето Неделя Валежи от дъжд Температури Вятър Черноморието Планини Облачност Понеделник и вторник Сняг
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

