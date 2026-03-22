С какви документи може да се гласува на изборите за парламент на 19 април

В секи избирател трябва да удостовери самоличността си, когато гласува в България. Това е изискване на Изборния кодекс, напомнят от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Допустими документи за гласуване

Лична карта – основният документ за самоличност за всички избиратели. Личен (зелен) паспорт – допуска се само за лица, родени до 31 декември 1931 г., които не разполагат с лична карта.

Какво не е допустимо

Международен или друг вид паспорт; Свидетелство за управление на моторно превозно средство; Други документи, различни от изброените.

Тези ограничения гарантират, че гласуването се извършва сигурно и че само регистрирани избиратели могат да упражнят правото си на глас.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.