С какви документи може да се гласува на изборите за парламент на 19 април

В секи избирател трябва да удостовери самоличността си, когато гласува в България. Това е изискване на Изборния кодекс, напомнят от Централната избирателна комисия (ЦИК).
- Допустими документи за гласуване
- Лична карта – основният документ за самоличност за всички избиратели.
- Личен (зелен) паспорт – допуска се само за лица, родени до 31 декември 1931 г., които не разполагат с лична карта.
- Какво не е допустимо
- Международен или друг вид паспорт;
- Свидетелство за управление на моторно превозно средство;
- Други документи, различни от изброените.
Тези ограничения гарантират, че гласуването се извършва сигурно и че само регистрирани избиратели могат да упражнят правото си на глас.
През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се проведоха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.