Тонове храна с неясен произход в склад в Хасково

М инистерството на земеделието, съвместно с МВР, разкри огромен хладилен склад в Хасково, пълен със стотици тонове храна с неясен произход и без срок на годност. Това обяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS служебният министър Иван Христанов. По думите му продуктите не са съхранявани по правилен начин.

"Продуктите не са били съхранявани при нормални условия и вероятно са били връщани в магазини, за да се преопаковат и продадат отново", посочи Христанов.

Собствениците вече са установени, подаден е сигнал към Прокуратурата. Складовете са запечатани.

"Инвентаризацията продължава и в понеделник и следващите дни. Ще пристъпим към сезиране на ГДНП, защото тук говорим за много мащабна операция, която е вървяла години наред и е тровила българския народ", каза още Христанов.

„Искам да отбележа нещо много важно, защото аз от много време разказвам, че тези неща не могат да станат без покровителството на ключови фигури в държавната администрация. Когато стана ясно, че трябва да отидем да направим тази акция, имаше едно много интересно явление - един от директорите на БАБХ саботираше тръгването потеглянето на софийския екип”, уточни Христанов.