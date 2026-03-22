Свят

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Пътнотранспортното произшествие е настъпило на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна"

22 март 2026, 12:50
Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота
З верска катастрофа в Стара Загора прати двама в болница, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора. В 08:43 часа днес е настъпило пътнотранспортно произшествие на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна".

По първоначална информация, то е между лек автомобил, управляван от 22-годишна жена и 54-годишен пешеходец, който е бил на тротоара. Водачката и пешеходецът са транспортирани в Спешен център за оказване на медицинска помощ.

Не са тесвани на място за употреба на алкохол, ще им бъдат взети кръвни проби за анализ. В момента се извършва оглед на местопроизшествието.

„Жената, управлявала автомобила, е с фрактури по цялото тяло и опасност за живота”, съобщиха от болницата по повод състоянието на 22-годишната шофьорка.

Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Временно движението в района на местопроизшествието е спряно.На място има полицейски екип.

Източник: Агенция "Фокус"    
Катастрофа Стара Загора Пътно произшествие Пострадали Болница Пешеходец Лек автомобил Полиция Досъдебно производство Движение спряно
Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Jaguar е разработвал четири нови модела, преди Type 00 EV да ги убие

Jaguar е разработвал четири нови модела, преди Type 00 EV да ги убие

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ирански ракети удариха
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

<p>Доц. Михаил Околийски разкри какво е състоянието на Малена Замфирова</p>

Доц. Михаил Околийски: Малена Замфирова вече става и е много по-добре

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

<p>Ето къде може да видите&nbsp;регистъра с кандидатите за парламентарните избори</p>

Къде са публикувани официалните кандидатски листи за парламентарните избори на 19 април

<p>Кой има право да гласува на изборите за НС на 19 април</p>

Кой има право да гласува на изборите за Народно събрание на 19 април

Светците на деня: Духовникът от Синай и смелият пастир от Анкира

Светците на деня: Духовникът от Синай и смелият пастир от Анкира

<p>Япония може да участва в разминирането на Ормузкия проток</p>

Япония може да участва в разминирането на Ормузкия проток при постигане на примирие

Пожари в Перник и на „Капитан Андреево“, има двама ранени

Пожари в Перник и на „Капитан Андреево“, има двама ранени

Хеликоптер се разби по време на мисия Катар

Хеликоптер се разби по време на мисия Катар

<p>Г-7 готови за мерки за стабилизиране на енергийния пазар</p>

Г-7 е в готовност да предприеме действия в защита на световните енергийни доставки

<p>Иран реагира на ултиматума на Тръмп</p>

Иран реагира на ултиматума на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа

Лавина

<p>Руски удари оставиха части от Киев без електричество и вода&nbsp;</p>

Киев остана без ток и вода след инцидент в електропреносната мрежа

<p>Доналд Тръмп с ултиматум и заплаха към Иран</p>

Ормузкият проток остава блокиран, Тръмп постави 48-часов срок на Техеран

