Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

З верска катастрофа в Стара Загора прати двама в болница, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора. В 08:43 часа днес е настъпило пътнотранспортно произшествие на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна".

По първоначална информация, то е между лек автомобил, управляван от 22-годишна жена и 54-годишен пешеходец, който е бил на тротоара. Водачката и пешеходецът са транспортирани в Спешен център за оказване на медицинска помощ.

Не са тесвани на място за употреба на алкохол, ще им бъдат взети кръвни проби за анализ. В момента се извършва оглед на местопроизшествието.

„Жената, управлявала автомобила, е с фрактури по цялото тяло и опасност за живота”, съобщиха от болницата по повод състоянието на 22-годишната шофьорка.

Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Временно движението в района на местопроизшествието е спряно.На място има полицейски екип.