България

Пожари в Перник и на „Капитан Андреево“, има двама ранени

Жена на 80 г. пострада в Перник, шофьор на тир - на „Капитан Андреево“

22 март 2026, 09:18
Източник: Istock

Д вама души са пострадали при пожари през изминалото денонощие в страната, съобщава на интернет страницата си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Вчера следобед в пожарната в Перник е получен сигнал за пожар в къща в с. Студена. При пожара е пострадала Ц. Й. Б. – жена на 80 г., с изгаряния по лицето, получени при опит да погаси пожара. Причината е небрежност при боравене с открит огън (пожарът е причинен от изхвърлена сгурия от печка на твърдо гориво в близост до барака с дърва), се посочва в информацията.

Камион изгоря на "Капитан Андреево" след експлозия на газова бутилка​

Още един човек е пострадал при пожар - 39-годишен шофьор на тир, който е с леки изгаряния на ръцете. Както съобщихме, камион с текстил изгоря на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, като пожарът засегна друг тир и сграда на митницата със скъпа апаратура. Сигнал за инцидента е подаден вчера около 9:20 часа. По първоначални данни пожарът е възникнал в шофьорската кабина на турския камион, като се проверява версията за неправилно боравене с битов уред. Водачът на камиона, турски гражданин, е успял да излезе от кабината и е пострадал леко. Той е прегледан на място от медицински екип. Няма други пострадали

Общо вчера звената за Пожарната са реагирали на 118 сигнала за произшествия. Загасени са общо 95 пожара. Преки материални щети има при 19 пожара, от които осем са били в жилищни сгради; четири в спомагателни, временни или паянтови постройки, три – в транспортни средства, и др.

Извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства, 14 техническа помощ и др.

Получени са две лъжливи повиквания.

Източник: БТА,Нелли Желева    
Последвайте ни

По темата

Температурите падат до минус 3°, вятърът се усилва: Неделя идва с мрачно време

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 11 часа
Ексклузивно

Преди 13 часа
Ексклузивно

Преди 14 часа
Ексклузивно

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

България Преди 12 минути

Парламентарни избори Преди 23 минути

Вижте повее по темата в следващите редове

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Любопитно Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Свят Преди 11 часа

Свят Преди 12 часа

Свят Преди 13 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg