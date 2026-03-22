Япония може да участва в разминирането на Ормузкия проток при постигане на примирие

Я пония може да обмисли разполагането на военни сили за разминиране на Ормузкия пролив, който е ключов маршрут за световните доставки на петрол, ако бъде постигнато примирие във войната на САЩ и Израел срещу Иран. Това заяви днес японският министър на външните работи Тошимицу Мотеги пред телевизия „Фуджи“, предаде Ройтерс.

„Ако се случи така, че се постигне пълно примирие, хипотетично погледнато, тогава биха могли да излязат на преден план въпроси като разминирането“, каза министър Мотеги и добави: „Това е чисто хипотетично, но ако бъде постигнато примирие и морските мини създават пречка (за корабоплаването – бел. ред.), тогава мисля, че това би било нещо, което да се обмисли“.

Иран минира Ормузкия проток

Японските сили за самоотбрана са ограничени в действията си съгласно пацифистката конституция на страната, но законодателство от 2015 г. разшири възможностите им да действат извън страната, при наличието на заплаха за оцеляването на Япония.

Токио не планира непосредствено да се стреми към споразумения, които да позволят преминаването на японски кораби през Ормузкия проток, каза още външният министър на Япония и допълни, че е „изключително важно“ да се създадат условия, които да позволят на всички кораби да преминават през протока.

Иран допуска японски кораби в Ормузкия проток

Иранския външен министър Абас Арагчи обяви по-рано пред агенция Киодо, че Иран е готов да пропусне японски плавателни съдове през Ормузкия проток.

Япония получава около 90 процента от доставките си на петрол през ключовия морски път, който Техеран затвори за повечето кораби след началото на американско-израелските атаки.