Хеликоптер се разби по време на мисия Катар

М инистерството на отбраната на Катар съобщи рано в неделя, че катарски хеликоптер се е разбил в морската акватория на страната заради техническа неизправност по време на рутинна мисия, предаде Ройтерс.

7-те души от екипажите им са загинали

„Катарски хеликоптер претърпя техническа неизправност по време на рутинна мисия, което доведе до катастрофата му в регионалните води на държавата“, посочват от Министерството на отбраната на Катар в изявление в „Екс“ (X).

Qatar’s Defense Ministry says a helicopter crashed into regional waters during a routine mission after a reported technical malfunction.



Search and rescue teams have been deployed to locate crew members and passengers. Officials say currently no indication of hostile action.

Оттам уточняват, че се провеждат спасителни операции за издирване на членовете на екипажа и пътниците в хеликоптера, като са мобилизирани няколко специализирани екипа.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че са мобилизирани няколко специализирани екипа. Не се конкретизира къде е летял хеликоптерът по време на инцидента, нито колко души са били на борда.