Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

К лючовата инфраструктура и енергийните съоръжения в Близкия изток могат да бъдат „необратимо унищожени“, ако бъдат атакувани ирански електроцентрали, написа председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф в X.
Предупреждението идва, след като американският президент Доналд Тръмп по-рано заяви, че САЩ „ще ударят и унищожат електроцентралите“ на Иран, ако Ормузкият проток не бъде „напълно отворен“ в рамките на 48 часа, посочва "Ройтерс".
Калибаф заяви, че инфраструктурата в региона на Близкия изток ще се превърне в „легитимна цел“, ако иранските съоръжения бъдат ударени и че ответните мерки на Ислямската република ще доведат до временно повишение на цената на петрола.
بلافاصله پس از هدف قرار گرفتن نیروگاههای برق و زیرساخت در کشورمان، زیرساختهای حیاتی و زیرساختهای انرژی و نفت در سراسر منطقه اهداف مشروع تلقی شده و به نحو بازگشتناپذیر منهدم خواهند شد و قیمت نفت برای مدتها بالاتر خواهد رفت. وألقِ ما في يمينك تَلْقَفْ ما صَنَعوا.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 22, 2026