България

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

По предложение на Борисов, делегатите преизбраха за заместник-председатели на ГЕРБ Томислав Дончев и Даниел Митов

22 март 2026, 15:09
ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател
Източник: БТА

Н ационалното събрание на ГЕРБ преизбра единодушно  – с 983 гласа „за“, без „против“ или „въздържал се“, за нов четиригодишен мандат Бойко Борисов за председател на партията и на Изпълнителната комисия. Форумът се провежда в София. Нямаше други кандидати за поста.

"България има нужда от силно лидерство", заяви Йорданка Фандъкова при представяне на кандидатурата на Борисов.

Обявиха кой ще смени Фандъкова и Николов като зам.-председатели на ГЕРБ

С единодушие, по предложение на Борисов, делегатите преизбраха за заместник-председатели на ГЕРБ и на Изпълнителната комисия Томислав Дончев и Даниел Митов.

"Томислав Дончев е нашият Конфуций", каза при представяне на номинациите лидерът Борисов.

Изпълнителната комисия е от 15 членове и в нея влизат още Димитър Николов, Живко Тодоров, Йорданка Фандъкова, Делян Добрев, Деница Сачева, Костадин Димитров, Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Георг Георгиев, Стефан Арсов, Костадин Ангелов и Владимир Темелков.

Председател на Контролната комисия стана Цвета Караянчева.

Специален гост на събитието е генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат, която отправи поздравление към делегатите на форума, което започна на български с "добър ден приятели, благодаря".

Източник: БТА, Нелли Желева    
ГЕРБ Бойко Борисов
Последвайте ни
ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

