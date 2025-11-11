САС: Делото на Кьовеши за 6 млн. евро измама с фондове ще се гледа в съда

С офийският апелативен съд (САС) задължи Софийския градски съд (СГС) да разгледа по същество делото за измама със средства от европейски фондове в размер на 6 млн. евро, внесено от Европейската прокуратура. С това си решение състав на САС с председател Стефан Илиев и членове Вера Чочкова и Стефан Милев отмени определението на градския съд от юли, с което обвинителният акт беше върнат на прокуратурата заради открити пропуски.

Европрокуратурата обвини петима в измама за над 6 милиона

Разследването на ръководената от Лаура Кьовеши институция е срещу петима души, обвинени в участие в организирана престъпна група. Според прокуратурата те са създали мащабна схема за източване на европейски средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Чрез осем контролирани от тях компании, групата е кандидатствала за финансиране за закупуване на строителна техника с цел подобряване на енергийната ефективност, пише в. "Сега".

Закупеното оборудване, включващо 38 машини като самосвали, багери, товарачи и булдозер на обща стойност 6 046 553 евро, обаче никога не е било използвано по предназначение. Вместо това, според обвинението, то е било разпродадено. В рамките на разследването през 2022 г. са извършени претърсвания на 25 адреса в София, Перник и Монтана, като освен техника, са иззети документи и компютри. Един от обвиняемите е разследван и за пране на пари в размер на 3 млн. евро чрез превод към австрийска банка.

Европейската прокуратура разследва 9 български фирми

Първоначално съдия Атанас Атанасов от СГС върна делото с мотив, че в обвинителния акт липсват факти за създаването на престъпната група и за това как обвиняемите са осъзнавали принадлежността си към нея. Според градския съд не е било посочено и какви средства са използвани не по предназначение, а само че закупените с тях машини са имали такава съдба.

Апелативният съд обаче приема, че обвинителният акт е достатъчно ясен, за да могат обвиняемите да разберат в какво са обвинени и да организират защитата си. Според апелативните съдии повдигнатите от първата инстанция въпроси са по съществото на спора и трябва да бъдат решавани в съдебната фаза на процеса, а не да служат като основание за връщане на делото. "Съдът в разпоредителното заседание не може да изисква от прокуратурата да "подобри" обвинителния акт по същество", се казва в определението на САС.

След решението на апелативния съд съдия Атанасов си е направил отвод. Назначеният след него съдия Николай Николов също се е отвел.

Към момента делото е разпределено на трети съдия – Емилия Колева, като все още не е насрочено разпоредително заседание.