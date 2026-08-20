Баща нанесе рани с нож по ръцете и гърдите на сина си в Горна Оряховица

56-годишен мъж е задържан в Горна Оряховица, след като при семеен скандал нанесъл порезни рани с нож по ръцете и гърдите на 37-годишния си син.

Пострадалият е прегледан в Спешна помощ във Велико Търново и освободен, а бащата е задържан за до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда в условията на домашно насилие.

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Досъдебно производство за причинена телесна повреда в условията на домашно насилие е образувано в Районното управление на полицията в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

В 03:10 ч. тази нощ е получен сигнал от жена, че на сина ѝ е причинена телесна повреда от неговия баща. Установено е, че в Горна Оряховица при възникнал скандал 56-годишен мъж нанесъл порезни рани с нож по ръцете и гърдите на 37-годишния си син. След преглед в Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново пострадалият е освободен. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

Припомняме, че на 3 август служители на Районното управление на полицията в Горна Оряховица задържаха 54-годишен от Лясковец за домашно насилие.