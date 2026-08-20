Самолет се сблъска с полицейски хеликоптер в САЩ, има загинал и двама ранени

Един пилот загина, а двама щатски полицаи бяха ранени при сблъсък между полицейски хеликоптер и малък самолет „Сесна 150“ на летище Карлайл в Пенсилвания.

Инцидентът е станал по време на тренировъчно учение - хеликоптерът е бил на няколко метра над земята, когато самолетът го е ударил отзад при завой на пистата.

Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта разследват причините за катастрофата. Властите посочват, че е можело инцидентът да има още по-тежки последици.



Пилот загина, а двама щатски полицаи бяха ранени, след като полицейски хеликоптер се сблъска с малък самолет по време на тренировъчно учение на летище в централната част на Пенсилвания вечерта на 19 август, съобщиха властите.

Инцидентът е станал на регионалното летище Карлайл в окръг Къмбърланд, на около 193 километра западно от Филаделфия, съобщи полицията, цитирана от Си Ен Ен.

Екипажът на хеликоптера от двама души е провеждал рутинно тренировъчно занятие върху тревна площ край пистата, когато двуместен самолет „Сесна 150“ е ударил хеликоптера отзад, след като се е движил по пистата и е завил надясно. Това съобщи на пресконференция изпълняващият длъжността комисар на щатската полиция подполковник Джордж Бивънс.

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Хеликоптерът е бил на „няколко фута над земята. Пилотите дори не биха могли да видят приближаващия самолет“, каза Бивънс, определяйки инцидента като „много тежка катастрофа“, когато е станал сблъсъкът.

Бивънс съобщи, че първоначално и двамата пилоти са били блокирани в хеликоптера. Единият полицай успял да избута прозорец и да помогне на другия да се измъкне, преди да пристигнат спасителните екипи.

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Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта разследват катастрофата с помощта на щатската полиция на Пенсилвания, заяви Бивънс.

Смята се, че на борда на „Чесна“ е бил само пилотът, но Бивънс уточни, че това все още се разследва.

„Тази вечер можеше да бъде много по-зле. Можеше да бъде много по-трагично за нашето семейство на щатската полиция. Слава Богу, че не беше така“, каза губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро.