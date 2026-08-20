Свят

Сандра Бълок проговори за първи път за смъртта на партньора си

Холивудската звезда Сандра Бълок разкрива в откровено интервю защо е пазила в пълна тайна тежката диагноза на дългогодишния си партньор Брайън Рандал и през какви изпитания е преминало семейството ѝ преди трагичната му загуба

Стела Христова Стела Христова

20 август 2026, 09:38
Сандра Бълок проговори за първи път за смъртта на партньора си
Сандра Бълок и Брайън Рандал   
Източник: Getty

С андра Бълок наруши мълчанието си в подкаста SmartLess относно дългогодишния си партньор Брайън Рандал, който се бореше тайно с амиотрофична латерална склероза (АЛС) в продължение на години преди смъртта си през август 2023 г.

Бълок сподели, че диагнозата на Рандал я е изолирала от света, тъй като сьс семейството ѝ са се справяли с болестта по време на пандемията от COVID-19, пише PEOPLE.

Звездата от „Приложна магия 2“ в крайна сметка се е доверила на близки си приятелки като Дженифър Анистън и Аманда Анка, за да преживее изпитанието, спазвайки стриктно желанието на Рандал за дискретност.

Носителката на „Оскар“ разкри подробно истината за загубата на своя спътник в живота. Появявайки се в новия епизод на подкаста SmartLess с водещи Джейсън Бейтман, Уил Арнет и Шон Хейс, 62-годишната Бълок се върна към „травматичната диагноза“, довели до смъртта на Рандал на 57-годишна възраст. Фотографът премина през тригодишна лична битка с амиотрофичната латерална склероза – тежко неврологично заболяване, известно още като болестта на Лу Гериг.

Брайън „ме помоли да не споделям“ за заболяването му, каза актрисата в епизода, достъпен за абонатите на SiriusXM с ранен достъп. За широката публика епизодът ще бъде пуснат на 24 август.

„Не ми беше позволено да говоря за това. Това беше неговата молба и аз я уважих“, обясни Бълок.

„Разбирам защо ме помоли да мълча“, сподели тя и допълни, че на фона на световната пандемия от COVID-19 това напълно я е изолирало от околните, докато е носела огромната тежест на неговата диагноза.

„Започнах да скърбя за Брайън четири години преди той да почине“, каза още Бълок, уточнявайки, че той е бил болен през половината от времето, в което са били заедно. Актрисата и Рандал отглеждаха съвместно нейния син Луис и дъщеря ѝ Лайла, както и дъщерята на Рандал от предишна връзка – Скайлър Стейтън Рандал.

„Моят човек си тръгна много преди тялото му да се предаде“, продължи звездата. „Не мисля, че изобщо осъзнавах какво се случва, докато той не почина, защото когато си в такава ситуация, просто вървиш по утъпкания път и действаш.“

Спомняйки си за първите симптоми на Рандал, тя описа борбата с АЛС като „процес на елиминиране, който продължава цяла година. Влизаш в омагьосан кръг от прегледи, поставят ти етап след етап, дават ти инструкции, специални уреди, дихателни тестове и какво ли още не.“

Бълок допълни: „Трябва да правиш плановете си тихичко. А аз съм много добра в планирането, когато стане дума за болести“, каза тя, припомняйки, че баща ѝ е претърпял инциденти, а майка ѝ е боледувала от рак. „Това не ме плаши – нито самата болест, нито последствията. Мога да издържа на всичко. Но имах две малки деца, които преминаваха през това, и особено едно малко момиченце, което виждаше в лицето на Брайън бащинска фигура.“

Сестрата на актрисата - Гесин Бълок-Прадо, е била единственият човек, знаел за диагнозата в началото. По-късно Сандра се доверила и на близки приятелки, сред които Дженифър Анистън и съпругата на Джейсън Бейтман - Аманда Анка. „Когато физическото заболяване се съчета с психическия товар - а това е нещо, за което хората рядко говорят - се получи наистина мрачна комбинация.“

След смъртта му през август 2023 г. семейството на Рандал излезе с изявление, че той е починал „мирно след тригодишна битка с АЛС. Брайън рано взе решение да запази борбата си в тайна и всички ние, които се грижехме за него, направихме всичко възможно да уважим това желание.“

Рандал, който в миналото е работил като модел, а след това се преквалифицира във фотограф, се запознава с Бълок през 2015 г. Двамата обявиха връзката си публично по-късно същата година, когато се появиха заедно на сватбата на Дженифър Анистън и Джъстин Теру.

След загубата му Сандра се оттегли от публичното си пространство. „Тя се нуждаеше от време, за да се погрижи за себе си“, споделя близък до актрисата. „Прекара много време в възстановяване, с децата си и у дома. Трябваше да бъде сигурна, че тя и децата са на стабилно място, преди да се върне към работата.“

Продължението на култовия филм „Приложна магия 2“, чиято премиера по кината е насрочена за 10 септември, отново ще събере на екрана Сандра Бълок, Никол Кидман, Стокард Чанинг и Даян Уист, а към състава се присъединяват още Джоуи Кинг, Мейзи Уилямс, Ксоло Маридуена, Лий Пейс и Соли Маклауд.

Редактор: Стела Христова
Сандра Бълок Брайън Рандал АЛС SmartLess подкаст Загуба Скръб Интервю Дженифър Анистън
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