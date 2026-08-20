Намериха „супер-Земя“ само на 25 светлинни години от нас: Възможен ли е живот там?

А строномите откриха нова екзопланета с близки до земните характеристики на едва 25 светлинни години от нашата Слънчева система. Откритието предоставя още една изключително обещаваща цел в търсенето на извънземен живот, съобщава Forbes.

Новоидентифицираният свят, наречен GJ 3378b, е потенциално скалиста планета. Според НАСА тя орбитира в т.нар. „обитаема зона“ на своята звезда – регион, в който температурите могат да позволят съществуването на течна вода на повърхността. Проучването, публикувано в научното списание The Astrophysical Journal, показва, че потенциално обитаемите светове близо до Слънцето може да са много по-често срещани, отколкото се смяташе досега.

Планетата е с маса малко над два пъти по-голяма от тази на Земята. Учените класифицират светове с такъв размер като „супер-Земи“ - категории, за които е известно, че могат да притежават скалиста повърхност и условия, заслужаващи задълбочено проучване.

Близък космически съсед

Въпреки че 25 светлинни години звучат като огромно разстояние, за мащабите на Вселената астрономите смятат GJ 3378b за един от най-близките ни известни обитаеми съседи.

„Това е един от най-близките ни космически съседи. 25 светлинни години звучат като много, но Млечният път е широк около 100 000 светлинни години, така че в това отношение тя е в непосредствена близост до нас“, обяснява Пол Робъртсън, доцент по астрономия в Калифорнийския университет в Ървайн и ръководител на изследването.

‘Exciting’ Earth-Like Planet Found Close To The Solar Systemhttps://t.co/ypkDeSRXpp pic.twitter.com/PsFpJLjLiY — Forbes (@Forbes) August 20, 2026

Макар че не може да бъде видяна дори с голям любителски телескоп, екзопланетата и нейната звезда – червено джудже - се намират в северното съзвездие Жираф (Camelopardalis).

Как бе направено откритието?

Сравнително хладните червени джуджета съставляват около 70% от всички звезди в галактиката ни, което ги прави ключова цел при търсенето на живот. Те обаче са малки и бледи, което затруднява засичането на орбитиращи около тях планети.

Учените са използвали телескопа „Хоби-Ебърли“ в Тексас и телескопа WIYN в Аризона. Чрез т.нар. метод на радиалната скорост те са регистрирали фино „полюшване“ в движението на звездата, причинено от гравитационното привличане на обикалящата я планета.

GJ 3378b получава около 90% от звездната светлина, която Земята получава от Слънцето. Това я поставя твърдо в обитаемата зона.

Стратегията: „Следвай водата“

„Нашето верую е 'следвай водата. Водата е единственото нещо, от което се нуждае всяко известно ни живо същество на Земята, така че тя е първото, за което следим, когато търсим среди, годни за живот“, казва Робъртсън.

Все още обаче предстои да се установи дали GJ 3378b има атмосфера, способна да поддържа стабилни условия на повърхността. Планетата се намира близо до т.нар. „космическа брегова линия“ – граница, при която интензивното излъчване от звездата може постепенно да „отдуха“ атмосферата на планетата (процес, който се смята, че е сполетял Марс преди милиарди години).

Следващата стъпка ще изисква по-напреднали космически телескопи, които да изследват пряко атмосферата ѝ. Планираната от НАСА обсерватория Habitable Worlds Observatory, чието изстрелване се очаква през 40-те години на века, е проектирана именно за заснемане на подобни близки планети. Ако се потвърди, че GJ 3378b притежава подходяща атмосфера, тя ще се превърне в един от основните кандидати за откриване на извънземен живот.