Завинаги свързани: Джесика Алба и 18-годишната ѝ дъщеря с трогателен жест

Д жесика Алба и най-голямата ѝ дъщеря Онор си направиха еднакви татуировки малко преди 18-годишното момиче да замине за колеж, пише Page Six.

Звездната майка и нейната наследница вече имат съвпадащи рисунки на китките си – изящно око и знака за безкрайност. Онор първа загатна за деликатния дизайн, споделяйки снимка в социалните мрежи.

„Аз x Мама ♾️♾️♾️“, написа тийнейджърката под кадъра, на който двете с 45-годишната актриса се държат за ръце в колата.

„Спомен, който ще споделят завинаги“

Четири дни по-късно известният татуист Даниел Уинтър (известен като Winterstone) показва детайлите на татуировката отблизо.

„Какъв прекрасен начин да покажеш любовта си чрез такова незабравимо изживяване!“, гласи текстът към публикацията на артиста, който добавя, че Алба и дъщеря ѝ са създали „спомен, който ще ги свързва завинаги“.

Jessica Alba and Honor, 18, get matching mother-daughter tattoos before teen starts college https://t.co/BWFrC1l7b3 pic.twitter.com/EpDdPfKDaT — New York Post (@nypost) August 19, 2026

Онор, която наскоро завърши гимназия, се подготвя да започне обучението си в престижния университет „Йейл“ в Кънектикът през есента.

Джесика Алба не скри емоциите си около важния крайъгълен камък в живота на дъщеря си, споделяйки пред последователите си, че сърцето ѝ „боли от гордост“.

„Времето е отминаващо. Времето е свещено. И всеки един момент като майка на Онор е сред най-големите благословии в живота ми“, сподели тогава номинираната за „Златен глобус“ актриса.

Символите по тялото на звездата

Звездата от филма „Хъни“ има още две деца от бившия си съпруг Кеш Уорън – 15-годишната Хейвън и 8-годишния Хейс. През 2019 г. актрисата посвети татуировка и на трите си деца, като wytтуира техните зодиакални знаци на ръката си.

„Тези татуировки са постоянни и никога няма да съжалявам за тях. Това са моите деца“, написа тогава Алба в Instagram.

Алба и Уорън обявиха развода си през 2025 г., а съоснователката на The Honest Company отбеляза новия си житейски етап с още няколко специални татуировки. Уинтър изписва върху предмишницата ѝ фразата „Животът е трансформационен, трансформациите са живот“ ("Life is transformation is life").

Освен това, през пролетта актрисата добави към колекцията си и феникс, изобразен на горната част на гърба ѝ – отново дело на същия артист.

Джесика Алба, която след развода си се среща с актьора Дани Родригес, сподели с вълнение пред феновете си, че е „влюбена в начина, по който е оформен дизайнът“.