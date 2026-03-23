Министерският съвет сезира КС заради решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп

М инистерският съвет сезира Конституционния съд относно решението на Народното събрание от 13 март 2026 г. за задължаване на кабинетът да внесе в парламента проект на Закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир. Организацията беше създадена по инициатива на САЩ.

В мотивите е записано, че решението на НС противоречи на принципа на правовата държава и на принципа на разделение на властите и на правомощието на МС да осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Спорът е свързан с конституционните правомощия на Министерския съвет и Народното събрание по отношение на международни договори и присъединяване към международни организации. Според Конституцията правителството осъществява външната политика на страната и представлява България пред международни организации, като за ратификация на международни договори често е необходимо съгласие на парламента.

ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

Съветът за мир е международна организация, създадена по инициатива на САЩ, чиято цел е координация на усилия за поддържане на мира и сигурността. Уставът ѝ определя правата и задълженията на държавите учредителки.

МС внася жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир

