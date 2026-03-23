КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

К онституционният съд образува дело по искане на правителството за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 13 март 2026 г. за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир. Организацията беше създаден по инициатива на САЩ.

По-рано в понеделник Министерският съвет сезира Конституционния съд относно въпросното решение на Народното събрание.

В мотивите на МС е записано, че решението на НС противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на правомощието на МС да осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

В жалбата пише още, че с накърняване правомощията на Министерския съвет се нарушава принципът на разделение на властите, тъй като законодателят иззема компетентност на орган на изпълнителната власт.

В мотивите е изложено, че процедурата за сключване на международни договори е ясно регламентирана в законодателството. Тези дейности са изцяло в компетенциите на изпълнителната власт, а Народното събрание може единствено да приеме или не окончателния закон за ратификацията.