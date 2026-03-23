КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

Министерският съвет сезира Съда и посочи, че решението на НС нарушава принципа на разделение на властите

23 март 2026, 13:21
К онституционният съд образува дело по искане на правителството за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 13 март 2026 г. за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир. Организацията беше създаден по инициатива на САЩ.

МС сезира КС заради решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп

По-рано в понеделник Министерският съвет сезира Конституционния съд относно въпросното решение на Народното събрание.

В мотивите на МС е записано, че решението на НС противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на правомощието на МС да осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите. 

МС внася жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир

В жалбата пише още, че с накърняване правомощията на Министерския съвет се нарушава принципът на разделение на властите, тъй като законодателят иззема компетентност на орган на изпълнителната власт.

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

В мотивите е изложено, че процедурата за сключване на международни договори е ясно регламентирана в законодателството. Тези дейности са изцяло в компетенциите на изпълнителната власт, а Народното събрание може единствено да приеме или не окончателния закон за ратификацията.

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 1 ден
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Самата дума е съкращение от японското „хентай сейоку“, което буквално се превежда като „перверзия“

Материалите му бяха предоставени от Георги Георгиев от БОЕЦ

Повече от три месеца след раждането на четвъртото си дете от дългогодишния си партньор Енрике Иглесиас, бившата тенис звезда най-накрая разкри името на момченцето им по изключително непринуден начин

Поразен е и мостът „Касмие“, който свързва крайбрежния град Тир със столицата Бейрут

Това е първата публична поява на Андрю от близо месец насам, след като на 19 февруари – навръх 66-ия му рожден ден – той бе задържан във връзка с полицейско разследване

Опозиционната СДП на Янез Янша губи само с няколко хиляди гласа

В новите си мемоари Лайза Минели разкрива тежкото си детство като болногледач на своята майка Джуди Гарланд, бореща се със зависимости и натиска на Холивуд, но подчертава и нейния неподозиран хумор и сложния им път от обич до съперничество

Полицията разследва престъпление от омраза

AI момичето Джесика Фостър натрупа милион последователи с фалшиви военни снимки и подкрепа за Тръмп, разкривайки нова стратегия за политическа пропаганда и монетизация чрез генерирани образи, които заличават границата между реалност и илюзия

Последните 11 години са били най-топлите 11 години в историята на измерванията, които датират от 1850 г., съобщава Световната метеорологична организация (WMO)

Франция загуби бившия си премиер Лионел Жоспен

<p>Кой е новият кмет на Париж</p>

Еманюел Грегоар е новият кмет на Париж

Той ще наследи съпартийката си Ан Идалго

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Силата да продължиш: Историята на скейтбордистката Бруклин Хури години след съдбоносната атака

Edna.bg

Търсачи на адреналин: Владо Карамазов и Юлиан Вергов се събраха на пистата

Edna.bg

По спешност: Тодор Янчев извика нов играч за мачовете с Гибралтар и Азербайджан

Gong.bg

Световна купа по художествена гимнастика на живо по NOVA и NOVA SPORT

Gong.bg

МВнР: Всички българи незабавно да напуснат зоната на конфликта в Близкия изток

Nova.bg

След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали

Nova.bg