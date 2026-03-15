България

Министерският съвет внася жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир

Андрей Гюров обяви още, че са готови критериите за компенсации заради високите цени на горивата

15 март 2026, 12:02
Източник: БГНЕС

М инистерският съвет ще внесе в понеделник жалба в Конституционния съд заради решението на Народното събрание да задължи служебния кабинет да внесе ратификацията за Съвета за мир. Това стана ясно от интервю на служебния премиер Андрей Гюров пред БНР.

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Гюров уточни, че правителството смята решението на депутатите за противоречащо на конституционната практика и на правомощията на служебния кабинет. Той посочи, че служебният кабинет ще потърси становище от Конституционния съд, за да се изясни доколко Народното събрание може да задължи изпълнителната власт да извършва конкретни дипломатически действия.

Гюров за конфликта в Близкия изток: Подготвяме се за най-лошите варианти

Съветът за мир е международна инициатива, чиято ратификация изисква одобрение от парламента, но служебният кабинет традиционно изпълнява ограничени функции и обикновено не е ангажиран с подписването на международни споразумения, които задължават страната във времето на служебно правителство. Подобни въпроси обикновено се решават от редовно избрано правителство, което има пълен мандат за водене на външна политика.

ГЕРБ оспорват служебното правителство в КС, ето защо

Освен въпроса с ратификацията, премиерът Гюров обяви, че правителството е готово и с критериите за компенсации заради високите цени на горивата.

Средно по 20 евро ще се предоставят като облекчение на гражданите. Един от критериите за получаване на компенсации е доходът да е два пъти под линията на бедност.

Програмата за компенсации се разработва в контекста на нарастващите енергийни разходи и високите цени на горивата, които оказват натиск върху домакинствата и транспортния сектор. Подобни мерки за облекчение на населението бяха прилагани и в предходни периоди на ценови шокове и служат за намаляване на финансовото бреме върху най-уязвимите групи.

От ГЕРБ обявиха, че ратификацията на Съвета за мир трябва да мине през КС

Правителството посочва, че целта на компенсациите е да се осигури минимална помощ за най-засегнатите граждани, като средствата ще бъдат предоставени на база ясно определени критерии и съобразно финансовите възможности на държавата.

Жалбата към Конституционния съд и програмата за компенсации се очаква да бъдат официално внесени и обявени в началото на следващата седмица.

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Ескалация: САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак незабавно

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

Страх и напрежение: Българите масово отменят екскурзии до Близкия изток и Азия

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

„Китайският Нострадамус“ предрече изхода от войната между САЩ и Иран в Близкия изток

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Porsche ще трябва да бръкне по-дълбоко в раната си, за да се справи

Porsche ще трябва да бръкне по-дълбоко в раната си, за да се справи

carmarket.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 1 ден
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 1 ден
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 1 ден
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 1 ден
Последни новини

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Тръмп призова съюзниците да защитят Ормузкия проток, Южна Корея обмисля отговор

Свят Преди 26 минути

Голям пожар край Троян, гасенето продължава втори ден

Голям пожар край Троян, гасенето продължава втори ден

България Преди 1 час

Огънят е в труднодостъпна местност

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

Има ли риск от нова стачка в градския транспорт в София

България Преди 2 часа

Все още на дневен ред е и проблемът с недостига на над 300 шофьори

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Великобритания дава до 40 000 паунда на мигранти, ако напуснат страната

Свят Преди 3 часа

Нов пилотен план на правителството цели да намали разходите за настаняване на кандидати за убежище

<p>Днес е важен ден за вярващите</p>

Днес е важен ден за вярващите: Покланяме се на Христовия кръст

Любопитно Преди 4 часа

Честваме също паметта на мъченик Агапий и на другарите му, както и на мъченик Никандър

<p>Рядък феномен в Родопите: Вижте какво се случи със&nbsp;синтровите езера на пещера Ухловица</p>

Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Любопитно Преди 4 часа

Подобно "чудо" хората в района не са виждали от десетилетия насам

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

САЩ идентифицираха шестимата военни, загинали при самолетната катастрофа над Ирак

Свят Преди 5 часа

По данни на Пентагона в инцидента е участвал и втори самолет

Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

Зеленски: Русия доставя на Иран дронове „Шахед“

Свят Преди 5 часа

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Чеснов хляб с моцарела: Рецептата, която ни изуми с аромат и вкус

Любопитно Преди 5 часа

Това предложение ще ви спечели още от първата хапка

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Митът за „ледената диета“: Науката обясни как температурата на водата влияе на тялото

Любопитно Преди 5 часа

Нов хит в социалните мрежи задава един прост въпрос: коя вода е по-здравословна – топлата или студената

Цар Николай II

15 март: Крахът на една империя, последната гара на царя

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

Времето в неделя: Очаква ни слънчев ден, но идва захлаждане

България Преди 5 часа

Максималните температури днес ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 15°

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

За конспирации и мелодрама: Хари и Меган критикуват автор на кралска биография

Любопитно Преди 13 часа

Учени: Сахара е била зелена и дъждовна допреди поне 8000 години

Учени: Сахара е била зелена и дъждовна допреди поне 8000 години

Любопитно Преди 14 часа

Зелената Сахара е оформила ранните човешки общества

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

Свят Преди 15 часа

Изявлението идва ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че според неговата информация Хаменей е ранен и „вероятно обезобразен“

Ракетен удар по индустриална зона в Иран отне живота на 15 души

Свят Преди 15 часа

Ударът е бил нанесен докато работниците са били на работа

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Поли Генова: Имаше дни, в които не исках да ставам от леглото

Edna.bg

Виктор Калев се върна у дома: Златоград го посрещна с аплодисменти, сълзи и много любов

Edna.bg

Съботният мач на Гьозтепе на Мъри и Кръстев влезе в историята на турския футбол

Gong.bg

Левски с новия нападател в Стара Загора, крило извън групата

Gong.bg

Андрей Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

Nova.bg

Даниел Митов: Умишлено не коментирах детайли по разследването „Петрохан”

Nova.bg