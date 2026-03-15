Министерският съвет внася жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир

М инистерският съвет ще внесе в понеделник жалба в Конституционния съд заради решението на Народното събрание да задължи служебния кабинет да внесе ратификацията за Съвета за мир. Това стана ясно от интервю на служебния премиер Андрей Гюров пред БНР.

Гюров уточни, че правителството смята решението на депутатите за противоречащо на конституционната практика и на правомощията на служебния кабинет. Той посочи, че служебният кабинет ще потърси становище от Конституционния съд, за да се изясни доколко Народното събрание може да задължи изпълнителната власт да извършва конкретни дипломатически действия.

Съветът за мир е международна инициатива, чиято ратификация изисква одобрение от парламента, но служебният кабинет традиционно изпълнява ограничени функции и обикновено не е ангажиран с подписването на международни споразумения, които задължават страната във времето на служебно правителство. Подобни въпроси обикновено се решават от редовно избрано правителство, което има пълен мандат за водене на външна политика.

Освен въпроса с ратификацията, премиерът Гюров обяви, че правителството е готово и с критериите за компенсации заради високите цени на горивата.

Средно по 20 евро ще се предоставят като облекчение на гражданите. Един от критериите за получаване на компенсации е доходът да е два пъти под линията на бедност.

Програмата за компенсации се разработва в контекста на нарастващите енергийни разходи и високите цени на горивата, които оказват натиск върху домакинствата и транспортния сектор. Подобни мерки за облекчение на населението бяха прилагани и в предходни периоди на ценови шокове и служат за намаляване на финансовото бреме върху най-уязвимите групи.

Правителството посочва, че целта на компенсациите е да се осигури минимална помощ за най-засегнатите граждани, като средствата ще бъдат предоставени на база ясно определени критерии и съобразно финансовите възможности на държавата.

Жалбата към Конституционния съд и програмата за компенсации се очаква да бъдат официално внесени и обявени в началото на следващата седмица.