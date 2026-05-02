Ремонт по бул. "България" налага временна реорганизация на градския транспорт

Въвежда се временна организация на движението до 3 май с нови маршрути и автобусна линия 7ТМ

2 май 2026, 07:18
Източник: Георги Димитров

В ъв връзка с текущ ремонт на релсовия път по бул. „България“ (в участъка между бул. „Витоша“ и бул. „Тодор Каблешков“) се въвежда временна организация на движението от 08:00 ч. днес до 18:00 ч. на 3 май (неделя). Това съобщиха от Столичната община.

Трамвайна линия 1 няма да се движи в двата дни, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ж.к. „Иван Вазов“ в часовете от 04:30 до 18:00 ч. След 18:00 ч. движението им се възстановява по обичайните маршрути.

Започва реконструкция на трамвайни линии

Разкрива се временна автобусна линия 7ТМ, която ще обслужва маршрута между Националния исторически музей (НИМ) и централната градска част, с основни спирки по бул. „България“, бул. „Витоша“ и бул. „Пенчо Славейков“.

Повече информация за спирките, на които ще спират автобусите, може да бъде намерена тук.

В часовете от 12:00 до 18:00 ч. на 2 май маршрутът ще бъде скъсен до района на кв. „Манастирски ливади“.

Удължават срока на ремонта по бул. „България“

Временно се закрива автобусна линия 304 (за днес и утре), а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.

През март от Общината съобщиха, че са получили одобрение за плащания в размер на над 8 млн. евро по проекти за инфраструктура на територията на седем района на столицата.

Източник: БТА, Петра Куртева    
на релсовия път Временна организация на движението Столична община Бул. България Трамвайни линии Автобусна линия 7ТМ Променен маршрут Градски транспорт София Закрита автобусна линия 304
Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"

Свят Преди 11 минути

Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни

Холестеролът: „Тихият убиец", който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Любопитно Преди 1 час

Високият холестерол често се причинява от диета, богата на наситени мазнини, затлъстяване и липса на физически упражнения

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Свят Преди 8 часа

Режимът обхваща 53 африкански страни, т.е. всички на континента без Есватини

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

България Преди 10 часа

Президентът Илияна Йотова отдаде почит на героите на въстанието

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Киев: Руското предложение за примирие е омайване на САЩ

Свят Преди 10 часа

Андрий Сибига: Това е поредната манипулация

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава"

Северна Македония разкри група на „Ислямска държава“

Свят Преди 10 часа

Арестувани са седем души

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

България Преди 11 часа

Закъснения от половин ден има дори и при редовните автобусни линии

Румен Радев честити Първи май на трудещите се

Румен Радев честити Първи май на трудещите се

България Преди 12 часа

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените"

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

България Преди 12 часа

Обектът е унищожен на място при спазване на всички мерки за безопасност

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

България Преди 12 часа

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Свят Преди 13 часа

Най-малко 11 души са ранени в Тернополска и Виницка области

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Свят Преди 13 часа

Три самолета за разпръскване на вода и един хеликоптер се борят с горския пожар

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Свят Преди 13 часа

Заподозреният е бил пребит до безсъзнание от местни жители

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Свят Преди 14 часа

Испания открито критикува войната с Иран от самото ѝ начало

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Свят Преди 14 часа

Двете страни се опитват да преговарят от близо четири седмици

