България

Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат

"Ако аз бях на мястото на президента, отдавна вече щяхме да сме влезли в процедурата за назначаване на служебния кабинет", заяви той

16 януари 2026, 09:35
Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)
Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс
Президентът Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство

Президентът Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство
Пожар в квартал

Пожар в квартал "Свобода" в София взе три жертви
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Заловиха с наркотик сина на бизнесмена Атанас Бобоков

Заловиха с наркотик сина на бизнесмена Атанас Бобоков
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот
Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети

Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети

П ризоваваме "Алианс на права и свободи" (АПС) веднага да върнат третия мандат. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред медиите в кулоарите на парламента.

"Ако днес АПС не върне мандата за управление, това означава, че има уговорено с Румен Радев забавяне на топката и за изтегляне на датата на избори назад във времето", каза Костадинов.

Президентът Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство

"Чуваме, че се говори за 19 април, не знаем дали е така, но за нас това е абсолютно нередно и не е нормално, защото в средата на кампанията ще се окаже, че има Разпети петък, Великден, Цветница", посочи още Костадинов.

"Ако Румен Радев иска една част от кампанията да не се състои, просто да излезе да го каже и е крайно време да обяви дали ще излиза като председател на политическа партия", добави лидерът на "Възраждане".

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

"Ако аз бях на мястото на президента, отдавна вече щяхме да сме влезли в процедурата за назначаване на служебния кабинет", обясни Костадинов.

"България има нужда от възможно най-скорошни избори", заяви той и добави, че президентът Румен Радев е отпуснал достатъчно време на правителството на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".

АПС с първа реакция за третия мандат

"Близо месец и половина след тяхната оставка, те продължават да управляват държавата", каза Костадинов. Той отбеляза, че само от времето на оставката досега са похарчени, с решения на Министерския съвет, повече от половин милиард лева.

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Костадинов заяви, че предложението на "Възраждане" е да има 100 % машинно гласуване на изборите.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Костадинов Възраждане АПС трети мандат Радев правителство
Последвайте ни
Отиваме на избори - АПС върна третия мандат на Радев неизпълнен

Отиваме на избори - АПС върна третия мандат на Радев неизпълнен

Пожар в квартал

Пожар в квартал "Свобода" в София взе три жертви

16 януари: Краят на една корона – тишина и шепа родна земя

16 януари: Краят на една корона – тишина и шепа родна земя

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

Как да проверите просрочените си задължения онлайн

Как да проверите просрочените си задължения онлайн

pariteni.bg
Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

България Преди 17 минути

Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на МС е да осигури логистична подкрепа за изборите

САЩ и България разширяват партньорството в ядрената енергетика

САЩ и България разширяват партньорството в ядрената енергетика

България Преди 18 минути

Жаир Болсонаро

Килия, но със спалня, баня и кухня - новият затвор на Болсонаро

Свят Преди 41 минути

Правителството на Андрей Бабиш спечели задължителния вот на доверие

Правителството на Андрей Бабиш спечели задължителния вот на доверие

Преди 43 минути

Депутатите гласуваха със 108 гласа „за“ и 91 „против“ в подкрепа за управляващата коалиция

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол влиза в съда

Обявиха първата присъда на бившия президент на Южна Корея

Свят Преди 58 минути

Това е първото съдебно решение по наказателните дела срещу Юн след неуспешния му опит да наложи военно положение

Какво да очакваме от лаптопите през 2026

Какво да очакваме от лаптопите през 2026

Пари Преди 1 час

Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран

Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран

Свят Преди 1 час

Правителството на Канада обвини властите в Техеран

Автобус се вряза в сграда в Сеул, има ранени

Автобус се вряза в сграда в Сеул, има ранени

Свят Преди 1 час

Близо 260 души бяха евакуирани след пожар на друго място в южнокорейската столица

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Свят Преди 1 час

Думите му са в отговор на изказването на Доналд Тръмп, който заяви, че Зеленски е причината за бавния напредък на мирните преговори

<p>Започва фестивалът &quot;Сурва&quot; в Перник</p>

Над 13 000 участници на Международния фестивал "Сурва" в Перник

Любопитно Преди 1 час

Поради големия интерес и увеличения брой участници, дефилетата на маскарадните групи са разпределени в два поредни уикенда

Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Любопитно Преди 2 часа

Дълбоко в гените ни се крият тайни от древни предци, които са се осмелили да преживеят Европа през ледниковия период

Кристалина Георгиева: МВФ е готов да подкрепи Венецуела

Кристалина Георгиева: МВФ е готов да подкрепи Венецуела

Свят Преди 2 часа

Необходимо е обаче основните акционери първо да признаят ръководството на страната и после тя да отправи искане за помощ, заяви изпълнителният директор на Фонда

Археолози разкриха 1400-годишната тайна на принц, погребан с кон

Археолози разкриха 1400-годишната тайна на принц, погребан с кон

Любопитно Преди 2 часа

Откритието е направено по време на разкопки близо до Лейстън, като част от подготвителните работи за огромния ядрен проект

Как една бисквитка превзе Южна Корея: Дубайската мания за милиони

Как една бисквитка превзе Южна Корея: Дубайската мания за милиони

Свят Преди 2 часа

Южнокорейците са толкова обсебени от бисквитката, че някой дори създаде карта, която проследява магазините, продаващи десерта, както и техните нива на наличности, в реално време

"Купувай това, което обичаш": Съветите на финансовия гуру Рамит Сети

"Купувай това, което обичаш": Съветите на финансовия гуру Рамит Сети

Свят Преди 3 часа

Сети обяснява, че никога не пита клиентите си колко харчат за кафе или за хранене навън

Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна

Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна

Свят Преди 10 часа

Срещата беше под формата на обяд при закрити врата

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Иконата, която промени модата завинаги: Какво не знаем за Кейт Мос

Edna.bg

Красиви имена празнуват: Честит имен ден!

Edna.bg

Сираков: Търся 30 години по терените нападател като мен, но не намирам

Gong.bg

Маестро Федерер се завърна и омагьоса препълнения „Род Лейвър“ (ВИДЕО)

Gong.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви

Nova.bg

Ключовите избори по света, които ще поставят под въпрос демокрацията през 2026 г.

Nova.bg