Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат

П ризоваваме "Алианс на права и свободи" (АПС) веднага да върнат третия мандат. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред медиите в кулоарите на парламента.

"Ако днес АПС не върне мандата за управление, това означава, че има уговорено с Румен Радев забавяне на топката и за изтегляне на датата на избори назад във времето", каза Костадинов.

"Чуваме, че се говори за 19 април, не знаем дали е така, но за нас това е абсолютно нередно и не е нормално, защото в средата на кампанията ще се окаже, че има Разпети петък, Великден, Цветница", посочи още Костадинов.

"Ако Румен Радев иска една част от кампанията да не се състои, просто да излезе да го каже и е крайно време да обяви дали ще излиза като председател на политическа партия", добави лидерът на "Възраждане".

"Ако аз бях на мястото на президента, отдавна вече щяхме да сме влезли в процедурата за назначаване на служебния кабинет", обясни Костадинов.

"България има нужда от възможно най-скорошни избори", заяви той и добави, че президентът Румен Радев е отпуснал достатъчно време на правителството на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".

"Близо месец и половина след тяхната оставка, те продължават да управляват държавата", каза Костадинов. Той отбеляза, че само от времето на оставката досега са похарчени, с решения на Министерския съвет, повече от половин милиард лева.

Костадинов заяви, че предложението на "Възраждане" е да има 100 % машинно гласуване на изборите.