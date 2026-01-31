България

Националният съвет на БСП обсъжда документите за предстоящия конгрес на 7 и 8 февруари

31 януари 2026, 12:06

"Мечтая мама да оздравее": Да помогнем на Мая да се пребори с рака
Проверки за спекула в последния ден на българския лев, под прицел са автомивките

Проверки за спекула в последния ден на българския лев, под прицел са автомивките
Голям ръст на пациентите с усложнения от грип, какви са причините

Голям ръст на пациентите с усложнения от грип, какви са причините
Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната
Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?
Уикенд под знака на зимата: Очакват ни сняг и силно застудяване

Уикенд под знака на зимата: Очакват ни сняг и силно застудяване
Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?

Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?
Трима задържани при акция срещу автокражби

Трима задържани при акция срещу автокражби

Н ационалният съвет на БСП се събра на заседание, за да обсъди документите за предстоящия конгрес на партията, насрочен за 7 и 8 февруари. На влизане в сградата на партията членове на висшия орган на БСП коментираха възможността днес да бъде направен опит за смяна на датата на конгреса. 

БСП насрочи конгрес за 7 и 8 февруари

На 10 януари Националният съвет на БСП реши да свика заседание на Конгреса на партията на 7 и 8 февруари, на което да обсъди платформата за следващите избори и да избере ново ръководство. 

Председателят на БСП-София Иван Таков посочи, че днешното заседание на Националния съвет е насрочено от предишното, за да приеме документите за конгреса.

"Аз председателствам групата по изготвяне на предизборната платформа, тя е готова вече, изпратена е на всички членове на Националния съвет. Днес мисля, че ще направим едно смислено политическо и партийно събрание на Националния съвет и вървим на 7 и 8 на конгрес", допълни той.

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков заяви, че решението на Националния съвет от предишното заседание е абсолютно ясно и категорично, че конгрес ще има на 7 и 8 февруари.

"Днес могат да бъдат направени може би опити да се отмени конгресът, но не вярвам, че ще бъде отменен, защото първо имаме решение от преди и то взето с огромно мнозинство. Предполагам, че горе-долу със същото мнозинство ще бъде отхвърлена идеята за смяна на датата", коментира той.

Министърът на труда и социалната политика в оставка и член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Борислав Гуцанов също каза, че има решение на Националния съвет да има конгрес и то трябва да бъде изпълнено.

"Даже се учудвам, че някой поставя отново тази тема на масата да бъде коментирана. Честно казано това минава, според мен, извън границите на здравия разум", коментира Борислав Гуцанов. 

Източник: Теодора Цанева, БТА    
БСП заседание конгрес
Последвайте ни
Тежка катастрофа край Враца, трима са ранени

Тежка катастрофа край Враца, трима са ранени

"Мечтая мама да оздравее": Да помогнем на Мая да се пребори с рака

Какво става в САЩ, правителството отново спира работа

Какво става в САЩ, правителството отново спира работа

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

Сбогом, левче! България се разделя с националната си валута – какво следва от утре?

Бум на инвалидните пенсии

Бум на инвалидните пенсии

pariteni.bg
Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 5 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 5 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 5 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове, има жертви и ранени

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове, има жертви и ранени

Свят Преди 6 минути

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 64 от 85 руски дрона

Борисов пред Фон дер Лайен: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

Борисов пред Фон дер Лайен: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

България Преди 1 час

Лидерът на ГЕРБ разговаря с председателя на ЕК в Загреб

Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

Свят Преди 5 часа

Лидерката на опозиция Мария Корина Мачадо заяви от своя страна, че подобни действия са резултат от "натиск" от страна на САЩ

31 януари: Отдаваме почит на двама велики лечители и на големи мъченици

31 януари: Отдаваме почит на двама велики лечители и на големи мъченици

Любопитно Преди 5 часа

В Каноп, Египет, била затворена заради вярата си майката християнка Атанасия и дъщерите ѝ

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ

Свят Преди 5 часа

Демонстрациите идват след убийството на двама американски граждани в Минеаполис

40 години от трагедията „Чалънджър“: Как една разбита мечта промени образованието завинаги

40 години от трагедията „Чалънджър“: Как една разбита мечта промени образованието завинаги

Любопитно Преди 5 часа

Космическата совалка „Чалънджър“ на НАСА излетя преди 40 години с необичаен екипаж. Освен шестима астронавти, мисията излетя с учител на борда

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

„Не ми пиши“: Защо хората се уморяват и как да не полудеят от комуникацията

Любопитно Преди 5 часа

Има моменти, когато звукът на съобщение в месинджър не буди любопитство, а по-скоро леко безпокойство или дори раздразнение

Аржентина обяви извънредно положение заради горски пожари

Аржентина обяви извънредно положение заради горски пожари

Свят Преди 14 часа

Пожарите започнаха в края на 2025 г., като властите смятат, че поне част от тях са били умишлено предизвикани

<p>Радев:&nbsp;Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно</p>

Румен Радев: Партия ще правим след изборите - към момента е невъзможно

България Преди 15 часа

"За създаване на партия сега не мога да разчитам", заяви той и допълни: "Партия ще правим след изборите, но към момента това не е възможно"

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Свят Преди 15 часа

тя е починала в дома си в Лос Анджелис

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Свят Преди 16 часа

Причината по думите му са неплатени вноски и бюджетно правило

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Свят Преди 16 часа

Той направи изявлението пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Свят Преди 17 часа

Външните министри от ЕС взеха решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Свят Преди 17 часа

В прокуратурата в Кочани се води и друго разследване - срещу инспектори от Службата за публични приходи в страната, заподозрени в подкуп и злоупотреба със служебно положение

<p>Публикувани са над три милиона страници от досиетата по делото &quot;Епстийн&quot;</p>

Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото "Епстийн"

Свят Преди 18 часа

"Жертвите на Епстийн са преживели неописуема болка“, заяви Бланш

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Свят Преди 18 часа

Провеждането на състезанието сутринта е било трудно решение за организаторите

Всичко от днес

От мрежата

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Катето Евро изненада с нова визия – отряза косите си, показа се на рождения ден на Добромир Банев

Edna.bg

Кои имена празнуват на 31 януари и каква е силата на този ден?!

Edna.bg

Григор празнува със своята кралица (СНИМКА + ВИДЕО)

Gong.bg

Браво! България отново има шампион от Големия шлем (видео + снимки)

Gong.bg

Трима души са ранени при тежка катастрофа край Враца

Nova.bg

Часове преди левът да излезе от обращение: Готови ли са хората да се разделят с българската валута

Nova.bg