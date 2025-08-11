България

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

На мястото на катастрофата има линейки

11 август 2025, 18:16
Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали
Източник: istockphoto

К атастрофа преди село Сенокос затруднява движението по пътя Добрич - Балчик. В инцидента участват два леки автомобила, камион за доставки и тежкотоварен камион. 

На мястото на катастрофата има линейки. Екипи на полицията регулират движението в района, то е затруднено, като може да се минава по черен път. 

Източник: БТА

От Областната дирекция на МВР в Добрич казаха, че двама души са пострадали. Към момента няма данни за състоянието им. 

Две тежки катастрофи на пътя Добрич - Балчик, загинал

Сигналът за инцидента е получен след 14:00 часа. Лек автомобил предприема маневра да изпревари колона от моторни превозни средства и се блъска челно в насрещно движещ се камион с прикачено ремарке. Микробус, който също предприема маневра за изпреварване на колоната от автомобили удря отзад лекия автомобил. Вследствие на челния и задния удар автомобилът променя траекторията си и се удря в друг лек автомобил, казаха от полицията.

От Областната дирекция на МВР в Добрич отправят и призив за отговорно и безопасно шофиране предвид факта, че се извършват почистващи дейности на растителност на банкета по пътя Добрич - Балчик. Местата, на които работят машините по пътното платно, са ясно и видимо обозначени. Има и временна организация на движението, която се контролира на място, допълниха от полицията. 

Източник: БТА, Павлина Живкова    
Катастрофа Път Добрич Балчик Пострадали Полиция Затруднено движение Пътен инцидент Изпреварване МВР Добрич Село Сенокос Безопасно шофиране
Последвайте ни

По темата

От

От "Пириогов" разкриха какво е състоянието на бебето, паднало от люлка

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Обсъждат нова линия на бедност

Обсъждат нова линия на бедност

pariteni.bg
Какво значи цветът на урината на вашето куче

Какво значи цветът на урината на вашето куче

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Продължава издирването на българина в Охридско езеро, съдействие оказват доброволци

Продължава издирването на българина в Охридско езеро, съдействие оказват доброволци

Свят Преди 1 час

Информацията е на Генералното консулство в Битоля

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

България Преди 1 час

Въведени са мерки за биосигурност и ограничения за движение на животните

<p>Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената</p>

Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената, ето как реагира тя

Любопитно Преди 2 часа

Насекомото се покачи по роклята ѝ по време на изпълнение: „Гъделичкаше ме“

<p>Глоби до 18 000 евро и затвор за изхвърляне на боклук от автомобил</p>

Глоби до 18 000 евро и затвор за изхвърляне на боклук от автомобил в Италия

Свят Преди 2 часа

Снимка на регистрационния номер е достатъчна, за да се установи собственикът на превозното средство и да се наложи глоба

<p>Макрон: Този план&nbsp;е надвиснало бедствие</p>

Макрон: Израелският план за Газа е надвиснало бедствие

Свят Преди 2 часа

Израелският кабинет за сигурност одобри план за поемане на контрола над град Газа, с което разшири военните си операции

<p>Граждани от България пътуват до Виетнам без визи</p>

Виетнам отменя визовия режим за граждани от 12 държави, включително България

България Преди 2 часа

Безвизовият режим за престой във Виетнам е с цел туризъм до 45 дни

<p>Световни лидери реагираха&nbsp;на новината за убийството на журналисти в Газа</p>

ООН осъди убийството на петима палестински журналисти, извършено от Израел

Свят Преди 2 часа

Върховният комисариат обвинява Израел, че е нанесъл целенасочен удар по палатката, в която се намирали петима сътрудници на телевизия "Ал Джазира"

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

Свят Преди 3 часа

В разследващия екип са били включени строителен инженер, архитект и геофизик

Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Любопитно Преди 3 часа

Те бяха една от най-публично оповестяваните двойки в света, но пазеха сватбата си в тайна

Снимката е илюстративна

Внимавайте за тези 5 симптома на „силно инвазивен“ мозъчен рак - пациентите обикновено оцеляват само 15 месеца

Свят Преди 3 часа

Ранните симптоми и новите терапии, които дават надежда на пациенти с агресивния мозъчен тумор глиобластом

"Уикипедия" загуби ключово дело във Великобритания

"Уикипедия" загуби ключово дело във Великобритания

Свят Преди 3 часа

Законът е критикуван, че потенциално ограничава свободата на словото

Полицията разкри манипулации на технически прегледи на автомобили в София

Полицията разкри манипулации на технически прегледи на автомобили в София

България Преди 3 часа

Към момента 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел

<p>Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин</p>

Reuters: Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин

Свят Преди 3 часа

Киев се опасява, че срещата може да се проведе без участието на Украйна и резултатите от нея биха могли да застрашат националните интереси на страната

<p>Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико</p>

Скандал за плагиатство: Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико

Свят Преди 3 часа

Adidas вече е установил контакт с представители на Оахака, за да обсъдят „компенсиране на хората, чиито идеи са били присвоени“

<p>Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев</p>

Германия: Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев

Свят Преди 3 часа

Разговорите между двамата лидери "може да имат много, много важно значение за по-нататъшния ход на тази ужасна война"

Пиян пилот се съблече гол в хотел преди полет за Лондон

Пиян пилот се съблече гол в хотел преди полет за Лондон

Свят Преди 3 часа

Той започнал да пие в бар, като сесията продължила до ранните часове на 5 август

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Вижте имението на Анджелина Джоли, което тя ще продаде за 24 млн. долара (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Ето какво е състоянието на Фил Колинс

Edna.bg

Новата тръпка на Ламин Ямал го подкрепи от трибуните

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември срещу Берое - съставите

Gong.bg

Катастрофа с трима пострадали на пътя Бургас-Елхово

Nova.bg

Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа

Nova.bg