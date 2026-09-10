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Семейният уют оживява в „Спомени с вкус“ – новото предаване в ефира на NOVA

От 26 септември Изабел Овчарова ще среща зрителите с ястия, спомени и хора, които стоплят сърцата

10 септември 2026, 13:05
Семейният уют оживява в „Спомени с вкус“ – новото предаване в ефира на NOVA
Източник: NOVA

Т ази есен NOVA ще представи още един вдъхновяващ проект – поредицата „Спомени с вкус“. В нея интернет сензацията Изабел Овчарова – Изи ще отведе зрителите в света на семейния уют и искрените човешки истории. Всяка събота от 26 септември в 17:00 ч. тя и нейните гости ще споделят любими рецепти и топли спомени.

Изи – позната като създателка на съдържание, писателка и звезден участник в Hell’s Kitchen, ще посреща известни личности, любими имена от социалните мрежи и хора, близки до сърцето ѝ. Докато заедно приготвят ястия, носещи вкуса на детството, кухнята ще се напълни с носталгични аромати и съкровени емоции. В „Спомени с вкус“ всеки гост избира ястие не защото го приготвя най-добре, а заради преживяването, което то събужда.

„Обичам да готвя, защото именно в кухнята съм създавала едни от най-хубавите си спомени с близките ми – експериментирайки, забавлявайки се и понякога правейки пълен хаос. Вярвам, че всеки може да открие удоволствието от готвенето, да научи нещо ново и да създаде свои специални моменти. Надявам се предаването да вдъхнови зрителите да опитват нови рецепти, да не се страхуват от грешките и хаоса и да създават вкусни спомени, които ще ги карат да се усмихват дълго след като чиниите са измити“, коментира „Спомени с вкус“ Изабел Овчарова-Изи.

Част от поредицата ще бъдат и специални рубрики, които ще отворят врата към миналото. Понякога спомените ще оживяват с гласа на човека, предал рецептата, а друг път ще се завръщат чрез стар предмет, снимка или писмо. Всяка среща ще покаже как храната сближава и разкрива една по-съкровена страна на гостите и на самата Изабел.

Не пропускайте премиерата на 26 септември от 17:00 ч. по NOVA.

Повече информация за „Спомени с вкус“ може да откриете във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
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