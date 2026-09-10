„Кой одобри това?“: Хари Стайлс ядоса феновете си преди годишнината от 11 септември

Х ари Стайлс попадна под вълна от критики заради графичния дизайн върху билетите за турнето му „Together, Together“. Илюстрацията съдържа зловещ намек за трагедията от 11 септември – само два дни преди 25-ата годишнина от атентатите, пише Page Six.

Потребител в социалните мрежи сподели изображението от билета, на което се вижда жълта кола – очевидно с самия Стайлс зад волана – която лети над Емпайър Стейт Билдинг и оставя следа по шпила на емблематичната сграда в Ню Йорк.

Въпросният билет е за шоуто в сряда, 9 септември - седмата вечер от резиденцията на Стайлс в „Медисън Скуеър Гардън“.

Решението за използването на точно това изображение за концерта в Ню Йорк, и то броени дни преди 25-ата годишнина от терористичните атаки, възмути последователите на певеца.

„Да сложиш това точно в седмицата на 11 септември е пълен абсурд. Сладко е, но определено не беше добра идея“, написа фен относно визията. Друг добави: „Mалко дръзко, като се има предвид, че е седмицата на 11 септември в Ню Йорк.“

„Братко, това е откачено“, коментира потребител в мрежата, а друг попита: „Кой изобщо го е одобрил това?“

Екипът на Page Six се свърза с представители на Стайлс за коментар.

Напрежението около билетите идва в момент, когато Ню Йорк се готви да почете паметта на близо 3000 жертви, загинали при срутването на Кулите близнаци на Световния търговски център, след като два пътнически самолета бяха врязани в тях на 11 септември 2001 г. Координационните атентати от 11 септември остават най-смъртоносната терористична атака в историята на САЩ.

В момента Стайлс е по средата на 30-дневната си резиденция в „Медисън Скуеър Гардън“, която започна на 26 август и продължава до Хелоуин на 31 октомври.

Преди това той вече изнесе концерти в Амстердам, Лондон, Сао Пауло и Мексико Сити. След приключването на престоя си в Ню Йорк – единствената му спирка в САЩ в рамките на турнето „Together, Together“ – той ще замине за Австралия за участия в Мелбърн и Сидни.

Това е третото самостоятелно турне на изпълнителя след разпадането на One Direction и е в подкрепа на четвъртия му студиен албум от 2026 г. „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“.

Fans outraged at Harry Styles over ‘insane’ NYC concert ticket with eerie nod to 9/11 — 2 days before 25th anniversary: ‘Who approved this?’ https://t.co/kz7UnDWdTm pic.twitter.com/fEHmJb2uLT — Page Six (@PageSix) September 10, 2026

В сряда изпълнителят на „Watermelon Sugar“ изпрати имейл до феновете си, за да ги информира, в четвъртък (10 септември) ще обяви датите за турнето си за 2027 г.

„Когато решиха да направим турнето през 2026 г., знаех, че ще бъде специално, но това, в което го превърнахте, далеч надмина очакванията ми“, пише той в съобщението си, цитирано от Rolling Stone.

„Обичам да свиря, обичам да съм с всички вас и да бъда част от любовта и радостта, които създавате заедно всяка вечер“, продължава той. „Затова исках първи да научите, че ще добавим още дати за 2027 г.“

Въпреки че Стайлс признава, че мисълта за още концерти е „плашеща“, той споделя, че „да бъде артист е единственият живот, който познава“ и се чувства „като най-щастливия човек на света, че все още споделя тези моменти с феновете си“.

Носителят на „Грами“ уточнява, че предстоящите за обявяване дати ще са за „последните градове“ от турнето.

„След това не знам какво ме очаква“, разкрива той, „но знам, че нямам търпение да разбера.“

В личен план Стайлс в момента е сгоден за актрисата Зоуи Кравиц, така че е възможно след слизането си от сцената да насочи вниманието си към планирането на сватбата.