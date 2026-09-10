Дете разви „синдром на препечената кожа“ заради лаптоп

Л екарите предупреждават, че държането на лаптоп директно върху гола кожа може да доведе до рядък, мрежовиден обрив и трайна промяна в пигментацията.

За медицинския случай на тийнейджър, развил мрежовиден обрив по корема след дълги часове работа с устройството, съобщава научното списание BMJ Case Reports.

11-годишното момче потърсило лекарска помощ с обрив и промени по кожата на корема, наподобяващи синини, появили се без видима причина преди около седмица. Първоначално медиците се съмнявали за чернодробно увреждане след лека травма, но кръвните изследвания и скенерът на коремната кухина не показали отклонения.

Две седмици по-късно момчето отново било прието в болница - обривът се влошил, станал болезнен, а кожата започнала да се бели. Детето споделило, че използвало лаптопа си, лежейки, до осем часа на ден, често докато устройството било включено в зарядното.

Лекарите поставили диагноза Erythema ab igne (термична еритема), известна неофициално като „синдром на препечената кожа“. Състоянието се дължи на многократно и продължително излагане на умерена топлина върху един и същ участък от тялото. На пациента било препоръчано незабавно да премахне източника на топлина. Няколко месеца по-късно бащата на момчето потвърдил по телефона, че кожата постепенно се е възстановила и обривът е изчезнал напълно.

В миналото това състояние се е свързвало основно с използването на грейки, електрически възглавници и други битови отоплителни уреди при възрастни. Авторите на изследването обаче подчертават, че употребата на електронни устройства - особено при дистанционно обучение - се превръща във все по-честа, но подценявана причина за термична еритема при децата. Кожата обикновено се възстановява от само себе си след прекратяване на контакта с топлината, но при продължително излагане съществува риск от трайна пигментация. В изключително редки случаи хроничното топлинно въздействие теоретично може да увеличи риска от злокачествени кожни изменения, въпреки че в конкретния случай такъв извод не е направен. Медиците успокояват, че лаптопите не са опасни за всички - касае се за рядък случай, възникнал след прекомерно и пряко въздействие върху гола кожа.

Практическият съвет на специалистите е прост: не дръжте лаптопа директно върху тялото си за дълго време, особено докато се зарежда. Използвайте маса или специална стойка. Ако забележите болезнен, прогресиращ или лющещ се обрив, консултирайте се с дерматолог, вместо да чакате да премине от само себе си.