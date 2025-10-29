България

Колко пари са необходими за нормален живот в България - отговор от КНСБ

Заплатата за издръжка достига 1547 лв. за един човек, сочат данни на КНСБ

29 октомври 2025, 12:42
Колко пари са необходими за нормален живот в България - отговор от КНСБ
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Н еобходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ, живеещ сам, е 1547 лв. За тричленно семейство от двама възрастни и дете до 14 г. са необходими 2785 лв.

Това съобщи Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) при представянето на данните от наблюдение на потребителските цени и заплата за издръжка за септември 2025 г.

Необходимият доход за издръжка нараства с 1.4% на тримесечна база и с 6.4% на годишна база, отчитат от синдиката.

Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (59.6%), сочат още данните на КНСБ. Има обаче позитивната тенденция общият брой на хората в тази група да намалява, което се дължи на повишението на доходите, отбелязват оттам.

Страната продължава да е с най-ниското ниво на минимална работна заплата (МРЗ) сред останалите държави членки на Европейския съюз (ЕС). МРЗ представлява 54% от заплатата за издръжка на един човек от тричленно семейство, което означава, че изостава от необходимите разходи за живот, коментират също от КНСБ.

Ръстът на цените на храните в България остава над средния за ЕС.

При някои храни има изпреварващ ръст спрямо средното за ЕС, като например хляб и хлебни изделия, плодове, шоколад, сирена, сочат данните на КНСБ.

От синдикалната организация продължават да настояват за изготвяне на дефиниция и методология за официално измерване от страна на държавата на заплата за издръжка по примера на приетата през 2024 г. дефиниция на Международната организация на труда. От КНСБ искат и в средносрочен период минималната работна заплата да се приближи до равнището на заплатата за издръжка.

Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
заплата за издръжка КНСБ доходи потребителски цени минимална работна заплата България ръст на цените социални изследвания Европейски съюз разходи за живот
