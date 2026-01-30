България

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за общодържавно издирване шофьора на камиона

Установено е, че към датата на инцидента и към настоящия момент той е бил правоспособен

30 януари 2026, 07:53
В се още не е открит шофьорът на камиона от катастрофата, станала на 17 януари край ловешкото село Изворче, в която загинаха 55-годишен мъж и 30-годишна жена от град Левски. Това съобщават от Окръжната прокуратура в Ловеч, под чието наблюдение се извършва разследване.

Водачът на товарния автомобил, който е напуснал местопроизшествието, е обявен за общодържавно издирване с цел принудителното му довеждане за разпит в качеството на свидетел. Установено е, че към датата на инцидента и към настоящия момент той е бил правоспособен. 

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

Пътнотранспортното произшествие стана на третокласен път в посока Ловеч - Угърчин, в землището на село Изворче, при което по непредпазливост е причинена смъртта на двамата души, както и телесна повреда на 55-годишна жена, припомнят от прокуратурата.

Незабавно е извършен оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт, при който лекият автомобил на пострадалите е открит в лентата на насрещно движещия се камион. Товарният автомобил и превозваната с него дървесина без контролна горска марка са иззети като веществени доказателства. 

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

По делото са разпитани всички установени до момента свидетели и е изискана относима информация от всички институции – РУ „Хидрология и метеорология“ – Ловеч, Областно пътно управление – Ловеч, Общините Ловеч, Плевен и Левски. Изискана е информация от УМБАЛ – Плевен за състоянието на пострадалата, както и от телефон 112 – гр. Монтана. 

Назначени са съдебномедицински експертизи на всички пострадали лица. Предстои назначаването на съдебна автотехническа експертиза, която да установи причините за настъпване на произшествието.

Събраните по време на разследването доказателства за престъпления са отделени и изпратени по компетентност на Районна прокуратура – Ловеч за продължаване на разследването за това, че напусналият произшествието водач на товарния автомобил е извозвал дървета от горския фонд без редовно писмено позволително, както и за това, че след пътната злополука, в която участвал, не е оказал необходимата помощ на пострадалото лице, която е могъл да му даде без опасност за себе си или за другиго. 

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Източник: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова    
