България

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Георги Мирчев, известен в града като Фрико, се е предал на полицията и е с мярка "задържане под стража"

10 ноември 2025, 09:20
Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас
Убиват домашни кучета в Русенско - стопани разказват за ужаса

Убиват домашни кучета в Русенско - стопани разказват за ужаса
Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност
С дъжд и облаци започва новата седмица

С дъжд и облаци започва новата седмица
Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя

Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя
Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха

Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха
Два трамвая и бус катастрофираха пред

Два трамвая и бус катастрофираха пред "Централна гара" в София
След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

П о чудо е оцеляла 37-годишната Инна Илиева. Тя беше намушкана с нож в петък в центъра на Благоевград. Нападната е от мъж, с когото е живяла дълги години. Георги Мирчев, известен в града като Фрико, се е предал на полицията и е с мярка „задържане под стража”.

Жената е приета в болница в критично състояние, с множество увреждания и значителна кръвозагуба. Била е с три потенциално смъртоносни рани, обясни пред NOVA д-р Димитър Димитров, директор на МБАЛ–Благоевград.

„Към този момент пациентката е жива, стабилна, напълно адекватна, в пълно съзнание, диша спонтанно и на този етап няма непосредствена опасност за живота ѝ”, заяви д-р Димитров.  

Истински ужас с жена насред Благоевград

Той обясни, че пациентката е пристигнала в шоково състояние.

„Действията от мястото на инцидента, включително реакцията на хората, които са били около нея, както и на екипа на Бърза помощ, който е реагирал изключително бързо, а след това и синхронната работа на нашата болница – всичко това предотврати смъртен случай на млада жена. Пациентката пристигна в много тежко състояние и, общо взето минутите решаваха изхода от това състояние”, заяви д-р Димитров.

Какво е състоянието на медицинската сестра, наръгана с нож пред столично ДКЦ

Жената е изгубила много кръв, тъй като е имала рани по шията.

„Втората сериозна кръвозагуба е от нараняване, при което ножът е прерязал ребро в лявата гръдна половина и е навлязъл в белия дроб. Това предизвика т.нар. тотален хемопневмоторакс, като при дренирането на гръдната кухина източихме около 500 мл кръв. Освен това има много кървящи рани по ръцете, тъй като се е опитвала да се предпази от ударите”, обясни д-р Димитров.

Какво е състоянието на медицинската сестра, наръгана с нож пред столично ДКЦ

В момента непосредствена опасност за живота ѝ няма, допълни той.

„Единствената потенциална опасност е, че ножът е навлязъл в гръдния кош – точно в основата на шията, над едната от раните”, каза докторът.

„Пациентката е по-малко от 24 часа в съзнание. Мисля, че още не осъзнава напълно какво се е случило. Изключително борбена е, говори адекватно, но вероятно все още не осъзнава напълно случилото се. Очакваме на следващ етап да се проявят симптоми на т.нар. посттравматичен стресов синдром”, заяви директорът на благоевградската болница.

Източник: NOVA     
Нападение с нож Благоевград Инна Илиева Опит за убийство Критично състояние МБАЛ Благоевград Полиция Задържане под стража Георги Мирчев Домашно насилие
Последвайте ни

По темата

Млад шофьор заспа зад волана, блъсна челно автобус в Бургас

Млад шофьор заспа зад волана, блъсна челно автобус в Бургас

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Легендарна актриса влезе в хоспис след борба с деменция

Легендарна актриса влезе в хоспис след борба с деменция

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Има ли всъщност глобени за превишена средна скорост по магистралите

Има ли всъщност глобени за превишена средна скорост по магистралите

carmarket.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 11 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 13 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 11 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 11 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Медицинско чудо: Момиче, родено без мозък, навърши 20 години

Медицинско чудо: Момиче, родено без мозък, навърши 20 години

Свят Преди 23 минути

Вместо развит мозък тя има само тъкан, голяма колкото малкото пръстче на ръката ѝ, в основата на черепа си,

.

"Жестокост до максимум": Как изтезават в руската армия

Свят Преди 25 минути

Изтезанията и униженията дори срещу собствените войници са обичайна практика в руската армия

Сергей Шойгу на визита в Египет

Сергей Шойгу на визита в Египет

България Преди 1 час

Русия и Египет поддържат контакти, включително на президентско равнище

Германия купува 20 военни хеликоптера за близо 1 милиард евро

Германия купува 20 военни хеликоптера за близо 1 милиард евро

Свят Преди 1 час

Доставките ще започнат през 2027 г. според документа, който предстои да бъде представен пред парламента

Три дрона над АЕЦ "Дул" предизвикаха тревога в Белгия

Три дрона над АЕЦ "Дул" предизвикаха тревога в Белгия

Свят Преди 1 час

Властите са били уведомени

<p>Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби</p>

Трагедия в Тексас: Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби

Свят Преди 2 часа

Мотивът за престъплението не е изяснен

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Свят Преди 2 часа

Украинският президент каза, че хиляди хора са ангажирани с усилията за стабилизиране и възстановяване на енергийната система на страната

Blue Origin отложи изстрелването на New Glenn заради неблагоприятни метеорологични условия

Blue Origin отложи изстрелването на New Glenn заради неблагоприятни метеорологични условия

Свят Преди 2 часа

В изявлението се обяснява, че "система от купести облаци" е усложнила ситуацията

<p>Арестуваха заподозрян за смъртоносен бомбен атентат отпреди 30 години&nbsp;&nbsp;</p>

Задържаха мъж за атентата в Панама, убил 21 души преди 30 години

Свят Преди 2 часа

Властите приписват атентата на ливанското движение "Хизбула"

ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

Свят Преди 2 часа

Колумбия е най-големият производител на кокаин в света

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Свят Преди 3 часа

Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари

Президентът Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун в София

Президентът Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун в София

България Преди 3 часа

<p>Бюджетна криза парализира небето в&nbsp;САЩ</p>

Над 2700 полета отменени в САЩ - бюджетна криза парализира въздушния транспорт

Свят Преди 3 часа

Повече от 10 000 полета са били забавени

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Любопитно Преди 3 часа

Кофеинът може да се счита за вещество с двойна репутация

,

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

България Преди 3 часа

Правят електронни партиди на длъжниците физически лица

Тодор Живков

10 ноември: Краят на Тодор Живков, началото на пътя към демокрация

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg
1

Дъжд в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Седмична нумерологична прогноза за 10 - 16 ноември

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 10-16 ноември: Време за истини, решения и ново начало

Edna.bg

Дунав и Фратрия в битка за челото в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Гуардиола разкри кой е най-важният период в кариерата му

Gong.bg

Млад шофьор заспа зад волана и се блъсна челно в автобус в Бургас

Nova.bg

Гърция с нови мерки за събиране на глобите от нарушители

Nova.bg