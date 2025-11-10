Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха

П о чудо е оцеляла 37-годишната Инна Илиева. Тя беше намушкана с нож в петък в центъра на Благоевград. Нападната е от мъж, с когото е живяла дълги години. Георги Мирчев, известен в града като Фрико, се е предал на полицията и е с мярка „задържане под стража”.

Жената е приета в болница в критично състояние, с множество увреждания и значителна кръвозагуба. Била е с три потенциално смъртоносни рани, обясни пред NOVA д-р Димитър Димитров, директор на МБАЛ–Благоевград.

„Към този момент пациентката е жива, стабилна, напълно адекватна, в пълно съзнание, диша спонтанно и на този етап няма непосредствена опасност за живота ѝ”, заяви д-р Димитров.

Той обясни, че пациентката е пристигнала в шоково състояние.

„Действията от мястото на инцидента, включително реакцията на хората, които са били около нея, както и на екипа на Бърза помощ, който е реагирал изключително бързо, а след това и синхронната работа на нашата болница – всичко това предотврати смъртен случай на млада жена. Пациентката пристигна в много тежко състояние и, общо взето минутите решаваха изхода от това състояние”, заяви д-р Димитров.

Жената е изгубила много кръв, тъй като е имала рани по шията.

„Втората сериозна кръвозагуба е от нараняване, при което ножът е прерязал ребро в лявата гръдна половина и е навлязъл в белия дроб. Това предизвика т.нар. тотален хемопневмоторакс, като при дренирането на гръдната кухина източихме около 500 мл кръв. Освен това има много кървящи рани по ръцете, тъй като се е опитвала да се предпази от ударите”, обясни д-р Димитров.

В момента непосредствена опасност за живота ѝ няма, допълни той.

„Единствената потенциална опасност е, че ножът е навлязъл в гръдния кош – точно в основата на шията, над едната от раните”, каза докторът.

„Пациентката е по-малко от 24 часа в съзнание. Мисля, че още не осъзнава напълно какво се е случило. Изключително борбена е, говори адекватно, но вероятно все още не осъзнава напълно случилото се. Очакваме на следващ етап да се проявят симптоми на т.нар. посттравматичен стресов синдром”, заяви директорът на благоевградската болница.