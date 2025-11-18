Кървав инцидент - таксиметров шофьор наръган от пътник в Разградско

33-годишен мъж от разградското село Мортагоново е задържан за опит за убийство на таксиметров шофьор, съобщиха от МВР-Разград.

Сигнал на телефон 112 е подаден около 02:40 часа на 15 ноември за мъж, който се движи по главен път I-2 в близост до село Ушинци и се опитва да спира преминаващи автомобили. На място полицейски екип открил 68-годишен шофьор от село Радинград с прободни рани в корема, гърдите и дясната предмишница.

При разпита пострадалият обяснил, че около 01:30 часа същата нощ е извършвал таксиметрова услуга към село Мортагоново, когато клиентът го е нападнал с нож. Мъжът е транспортиран в МБАЛ-Разград и е настанен в Отделението за анестезия и интензивно лечение с временна опасност за живота.

Извършителят е установен бързо чрез незабавни оперативно-издирвателни действия. Той е 33-годишен, криминално непроявен мъж, с порезни рани по китките. След оказана медицинска помощ и освидетелстване от съдебен лекар, е задържан в РУ-Разград. Таксиметровият автомобил е намерен в село Мортагоново.

По случая се води разследване за престъпление по член 115 във връзка с член 18 от Наказателния кодекс под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград.