Как един откраднат касов апарат може да те направи престъпник пред очите на държавата

Апаратът е бил откраднат от служебен автомобил, разбит и разграбен

14 септември 2025, 18:23
Н естандартна история с главен герой един касов апарат. Ивайло Костов има свой бизнес, докато един ден не открадват касовия му апарат. По-късно, въпреки че е отписан в НАП и е подадена жалба в полицията, апаратът заживява свой живот на стойност 4 млн. лева. Впоследствие се оказва, че е използван от фирми в цялата страна, съобщи NOVA.

„Използван е от множество общини, от физически лица. Дори се появи информация, че сме правили рап концерт и с апарата са издавани фактури”, каза потърпевшият Ивайло Костов в предаването „На фокус с Лора Крумова”. Костов разказва, че апаратът бил откраднат от негов служебен микробус. Превозното средство било разбито, а освен касовият апарат били откраднати и други вещи.

„Жалба подадох още на същия ден. Мина време, зимния сезон не е много активен, но когато отворих отново, получих и проверка от НАП. Съответно бях глобен, когато се установи, че апаратът липсва”, разказва Костов. Апаратът бил свален от регистрация веднага – а собственикът получил и всички необходими документи, удостоверяващи процеса.

Костов разбира за натрупания дълг, след като служители на НАП го посещават в дома му.

„Попитаха ме дали имам касов апарат. Аз отговорих, че имам три такива, но един от тях е откраднат. Направиха проверката, но след няколко дни ме повикаха на място – там ми казаха и, че имам фактури на доста голяма стойност – около 4 млн. лева”, каза още той. Впоследствие Костов започнал да получава известия от екипи на НАП от цялата страна.

„Парадоксът е, че няма сключени договори, всички отделни лица, които са издали фактура на база информация от търговеца, са територията на цялата страна – няма община, която да не е използвала услугите. В списъка и институции, които следва да регулират спазването на данъчните правила”, допълни адвокатът на Костов - Антони Аврамов. 

„От НАП отговарят, че има неприключило досъдебно производство, но това производство е прекратено преди два месеца и ние обжалвахме. Проблемът е, че сякаш държавата не вижда опит за данъчна измама в случая”, каза още юристът.

Целия разговор вижте във видеото.

Източник: NOVA    
