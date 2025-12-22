България

Мъж загина, затиснат от АТВ-то си в Пернишко

Сигналът е подаден на 20 декември от 60-годишната му съпруга

22 декември 2025, 12:39
Мъж загина, затиснат от АТВ-то си в Пернишко
Източник: БТА

62-годишен жител на София е намерен мъртъв в гориста местност в ковачевското село Светля, съобщи БТА. Сигналът е подаден на 20 декември от 60-годишната му съпруга, която е уведомила органите на реда в Радомир, че мъжът е напуснал вилата им, управлявайки АТВ и не се е прибрал.

Предприети били издирвателни действия. В акцията са се включили полицейски служители, както и доброволци от Аварийно-спасителния отряд към Община Перник.

При претърсване на района мъжът е открит в гориста местност над селото, затиснат от управляваното от него АТВ и без признаци на живот.

На място е извършен оглед в присъствието на съдебен лекар, като не са установени следи от насилие. От Областната дирекция на МВР съобщават за БТА, че тялото е транспортирано за аутопсия в Съдебна медицина - Перник.

По случая е образувано досъдебно производство, изясняват се причините и обстоятелствата около инцидента.

Източник: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов    
