България

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

Национализирането на двете дружества подкрепиха от „Възраждане“ и МЕЧ, както и един депутат от ГЕРБ-СДС

5 ноември 2025, 14:51
Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“
Източник: ЕПА/БГНЕС

П арламентът отхвърли проекторешението на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) българската държава да придобие „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД с 42 гласа „за“, 80 „против“ и 70 „въздържал се“.

Радостин Василев: Искаме държавата да си върне контрола върху "Лукойл"

Проектът за решение е внесен от Радостин Василев (МЕЧ) и група народни представители на 28 януари т. г. С него се предлагаше Народното събрание да задължи Министерския съвет да изготви и предложи за гласуване в парламента проект за инвестиционен разход за придобиване на двете дружества от българската държава, както и да започне преговори със собствениците на двете дружества с тази цел.

Национализирането на двете дружества подкрепиха от „Възраждане“ и МЕЧ, както и един депутат от ГЕРБ-СДС. Против бяха от ГЕРБ-СДС и "Алианс за права и свободи", както шестима от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), двама от "БСП-Обединена левица" и двама от "Величие". От "ДПС-Ново начало" и "Има такъв народ" се въздържаха, също и един депутат от ГЕРБ-СДС, 17 от ПП-ДБ, 13 от БСП и един нечленуващ в група. 

Остър спор между управляващи и част от опозицията заради "Лукойл"

По време на дебата Йордан Тодоров ("Възраждане") каза, че утре управляващите ще вкарат извънредна точка в дневния ред, свързана с назначаването на особен управител в "Лукойл". Вариантът с особен управител е временно решение, което в никакъв случай не решава проблемите, коментира той. Тук беше възможността за нашата държава, ако се управляваше от истински държавници, тези активи да бъдат купени, посочи Тодоров.

Ако държавата е лош стопанин, защо трябва да бъде излъчен особен управител на рафинерията, попита колега му Никола Димитров.

Христо Расташки (МЕЧ) посочи, че страни като Унгария имат собствена рафинерия и много добре знаят какво се случва. Той коментира, че ако бяхме я придобили, тогава щяхме да имаме дерогация от САЩ за рафинерията в Бургас. 

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев се съгласи, че ако бяхме в преговори за одържавяване на рафинерията, щяхме да получим дерогация. С особения управител няма да получим дерогация, смята той. Василев коментира, че само МЕЧ и "Възраждане" са взели отношение по проекторешението, а половината от депутатите в залата ги няма.  

Миналата седмица Народното събрание забрани временно износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз (ЕС) на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Мярката беше мотивирана от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива и от наложените санкции от САЩ срещу руската компания "Лукойл“.    

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Лукойл Нефтохим Бургас Национализация Българска държава
Последвайте ни
Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 20 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 19 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 15 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 21 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

Свят Преди 15 минути

Обвиняемият Игор Гречушкин беше арестуван у нас през септември

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Любопитно Преди 1 час

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави

<p>Михайлов: &quot;Величие&quot; сменя тактиката си в НС</p>

Ивелин Михайлов: "Величие" сменя тактиката си в НС

Свят Преди 1 час

Понеже сме нов политически играч, досега следвахме установения ред и се опитвахме да бъдем опозиция

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Любопитно Преди 1 час

За разлика от типичните комети, 3I/ATLAS има високо съотношение никел-желязо, а по-голямата част от газа около нея е въглероден диоксид

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Свят Преди 1 час

Зохран Мамдани отдавна подкрепя палестинската кауза

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

България Преди 2 часа

Мъжът на 36 години е обвинен в причиняване на телесна повреда на длъжностно лице

<p>Почина&nbsp;българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт</p>

Почина Силвия Стоянова – българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт

България Преди 2 часа

Тя отиде с инвалидната си количка на шоу на Тейлър Суифт в Милано след петиция, подкрепена от хиляди фенове

<p>Политически реакции за Бюджет 2026 (ОБЗОР)</p>

"Скандален", "катастрофален" и "изключително вреден": Политически реакции за Бюджет 2026

България Преди 2 часа

Мъж блъсна с кола пешеходци във Франция, крещял „Аллах е велик“ - 10 души ранени

Мъж блъсна с кола пешеходци във Франция, крещял „Аллах е велик“ - 10 души ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал на остров Ил д’Олерон; двама пострадали са в интензивно отделение, а нападателят – мъж на около 30 години, е арестуван след като оказал съпротива и бил обезвреден с електрошок

Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа

Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа

Свят Преди 2 часа

Лондонската полиция арестува 31-годишен мъж за изнудване и притежание на огнестрелно оръжие; клубът оказва подкрепа на играча и семейството му

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 2 часа

С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса

<p>Да, пицата може да направи кожата ти по-красива - ето как!</p>

5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

Любопитно Преди 3 часа

От доматите и зехтина до босилека и ригана – някои от най-вкусните съставки в пицата крият тайни за здрава, хидратирана и сияйна кожа

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

България Преди 3 часа

Това показват данните от последната комплексна и най-пълна съдебнопсихиатрична експертиза

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

Свят Преди 3 часа

"За среща между Путин и Тръмп е необходима щателна подготовка и министерствата на външните работи на двете страни се занимават с нейната съдържателна страна"

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Свят Преди 3 часа

Недостигът на храна и по-специално на жълъди, е накарал някои мечки, чиято популация не спира да нараства, да навлязат в градовете

,

След 20 дни на тревожни симптоми: Откриха пиявица в ноздрите на пациент

Свят Преди 3 часа

На лекарите им отне двадесет дни, за да разберат какво не е наред с пациент, който се оплаква от тревожни симптоми

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Новото лице на турските сериали: актрисите, които промениха играта

Edna.bg

Никола Цолов и Крисия - новата звездна двойка

Edna.bg

Раздялата между Реал Мадрид и Винисиус изглежда все по-реална

Gong.bg

Пуснаха билетите за квалификацията между България и Грузия

Gong.bg

България получи още 439 млн. евро по ПВУ

Nova.bg

Работодателите бойкотираха Националния съвет за тристранно сътрудничество за Бюджет 2026

Nova.bg