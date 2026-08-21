Изтеглиха изпитния вариант за матурата по БЕЛ

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Близо 7000 зрелостници се явяват днес на матурата по български език и литература в 435 училища, като изпитът започва в 8:30 ч. и е първият от сесията август-септември.

Изпитният вариант ще бъде изтеглен измежду над 900 000 комбинации, а провеждането му е обезпечено от повече от 2600 квестори.

Вторият задължителен изпит е на 24 август, допълнителните матури по желание - на 25 август, а резултатите от цялата сесия трябва да излязат до 4 септември.

Над 6 000 зрелостници на матура по български език и литература в четвъртък

Вариант 2 за задача 41 бе изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) за държавния зрелостен изпит по български език и литература от сесията през август-септември, съобщават от пресцентъра на МОН.

Изпитната комбинация беше генерирана от 917 504 възможни.

Изпитът започва в 8:30 часа и включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, две с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). Това е задача 41 от изпита.

Екипът на Министерството на образованието и науката пожелава успех на зрелостниците, които се явяват на днешната матура.

В 435 училища днес ще се състои държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. На матурите се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване, съобщи вчера пресцентърът на МОН.

Близо 7000 са подалите заявления да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. С организирането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8:30 часа.

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август.

Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се състоят на 25 август.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително, информират от МОН.

На 10 юни на пресконференция в МОН бяха представени резултатите от държавните зрелостни изпити в 12-и клас от сесията през май-юни. Тогава беше обявено, че през тази година средният резултат от държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ) е 60 точки, или добър 4,39. Това бе с повече от две точки над миналогодишния резултат и е най-високият резултат от провеждането на ДЗИ досега – от 2008 г. Това каза тогава заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева на пресконференцията в МОН. На втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет средният резултат е 71,09 точки, което е много добър 4,89, съобщи тогава Панчева.