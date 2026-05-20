Иран: Получихме ново мирно предложение от САЩ

Г оворителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаеи заяви, че Ислямската република е получила ново предложение за мир от САЩ и в момента го разглежда, докато пакистанския външен министър е на посещение в Техеран, предаде АФП.

„Получихме позициите на американската страна и в момента ги разглеждаме. Посещението на вътрешния министър на Пакистан има за цел да улесни обмена на послания“, каза Багаеи пред държавната телевизия на Иран.

Той отново посочи исканията на Техеран в преговорите за прекратяване на войната, включително освобождаване на ирански активи, замразени в чужбина, и прекратяване на американската блокада върху иранските пристанища.